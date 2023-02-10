https://sputnikarabic.ae/20230210/إسرائيل-التحقيق-في-إصابة-أحد-قتلى-عملية-الدهس-بالقدس-برصاصة-في-رأسه--1073356927.html

إسرائيل.. التحقيق في إصابة أحد قتلى عملية الدهس بالقدس برصاصة في رأسه

إسرائيل.. التحقيق في إصابة أحد قتلى عملية الدهس بالقدس برصاصة في رأسه

تحقق الشرطة الإسرائيلية في إصابة أحد قتلى عملية الدهس التي وقعت بمحطة حافلات في إحدى المستوطنات بالقدس برصاصة في رأسه رغم أن المنفذ الفلسطيني، لم يكن مسلحا. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T14:33+0000

2023-02-10T14:33+0000

2023-02-10T14:33+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

آخر أخبار القدس الأن

أخبار فلسطين اليوم

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072863311_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f8cd24408edf3827c898da7095793c3.jpg

وقتل في عملية الدهس التي وقعت اليوم الجمعة بمستوطنة راموت شمالي مدينة القدس إسرائيليان اثنان، بينهما طفل عمره 6 سنوات، وشاب 20 عاما، وأصيب 5 آخرون، بينهم حالات خطرة من ضمنهم طفل عمره 8 سنوات.كما تم تحييد المنفذ وهو حسين قراقع من سكان حي العيسوية في القدس الشرقية برصاص أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية المتواجدين في المكان.وقالت هيئة البث الرسمية، إن الشرطة الإسرائيلية تحقق في إصابة الشاب الإسرائيلي القتيل ألتر شلومو ليدرمان برصاصة في رأسه، لا يعرف مصدرها حتى الآن.ويخشى الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية من أن تستغل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو هذه العملية التي قتل وأصيب فيها أطفال في تنفيذ إجراءات قاسية بحقهم.هذه الإجراءات سرعان ما ترجمها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقوله: حدث مروع، قتل طفل وفتى لمجرد أنهما يهود. أصدرت تعليماتي للشرطة بوضع حواجز على مدخل العيسوية وفحص كل مركبة وكل شخص يغادر الحي ويدخله".وأضاف بن غفير في تغريدة بحسابه على تويتر: "هذا بالطبع لا يكفي، وأعتزم الإسراع في سن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، وسلسلة من الإجراءات الأخرى التي ستساعدنا على استعادة الردع".وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تزايد التوترات في ظل عمليات اعتقال إسرائيلية متواصلة في المدن الفلسطينية، تتخللها عمليات اغتيال ناشطين تقول الحكومة الإسرائيلية إنهم ضالعين في التخطيط أو تنفيذ هجمات.

https://sputnikarabic.ae/20230210/مقتل-إسرائيلي-وإصابة-7-إثر-عملية-دهس-في-القدس-وتحييد-منفذ-العملية-1073351364.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي