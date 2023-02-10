https://sputnikarabic.ae/20230210/مقتل-إسرائيلي-وإصابة-7-إثر-عملية-دهس-في-القدس-وتحييد-منفذ-العملية-1073351364.html
مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 إثر عملية دهس في القدس وتحييد منفذ العملية
مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 إثر عملية دهس في القدس وتحييد منفذ العملية
قُتل مستوطنان إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون في عملية دهس في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الجمعة. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T12:37+0000
2023-02-10T12:37+0000
2023-02-10T13:26+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، أن طفلين إسرائيليين أحدهما يبلغ من العمر 6 سنوات قُتل وأصيب 6 آخرون، حالة بعضهم خطيرة، في عملية دهس في مدينة القدس.وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مقتل طفلين وإصابة 6 آخرين، 3 منهم حالتهم صعبة جدا أو ميؤوس منها، من هؤلاء الأربعة طفل آخر يبلغ من العمر 7 سنوات.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه تم تحييد أو قتل منفذ عملية الدهس، وهو حسين خالد قراقع من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، والبالغ من العمر 30 عاما.وأضافت الصحيفة أن مواطن فلسطيني قد اصطدم أو قام بعملية دهس بسيارته في محطة حافلات عند مفرق راموت في شارع غولدا مائير شمالي مدينة القدس، وأنه على الفور تم استدعاء مسعفين من نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث وقاموا بعلاج المصابين في مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230131/إصابة-إسرائيليين-اثنين-في-حادث-دهس-عند-حاجز-زعترة-شمال-الضفة-الغربية-1072930979.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, القدس, العالم العربي, عملية دهس, أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, القدس, العالم العربي, عملية دهس, أخبار فلسطين اليوم
مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 إثر عملية دهس في القدس وتحييد منفذ العملية
12:37 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 10.02.2023) تابعنا عبر
قُتل مستوطنان إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون في عملية دهس في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الجمعة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، أن طفلين إسرائيليين أحدهما يبلغ من العمر 6 سنوات قُتل وأصيب 6 آخرون، حالة بعضهم خطيرة، في عملية دهس
في مدينة القدس.
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مقتل طفلين وإصابة 6 آخرين، 3 منهم حالتهم صعبة جدا أو ميؤوس منها، من هؤلاء الأربعة طفل آخر يبلغ من العمر 7 سنوات.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه تم تحييد أو قتل منفذ عملية الدهس، وهو حسين خالد قراقع من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، والبالغ من العمر 30 عاما.
وأضافت الصحيفة أن مواطن فلسطيني قد اصطدم أو قام بعملية دهس بسيارته في محطة حافلات عند مفرق راموت في شارع غولدا مائير شمالي مدينة القدس
، وأنه على الفور تم استدعاء مسعفين من نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث وقاموا بعلاج المصابين في مكان الحادث.