https://sputnikarabic.ae/20230210/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-طبية-لـ-240-مواطنا-سوريا-1073367548.html
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا
أعلنت الدفاع الروسية أن عناصر الجيش الروسي قدمت مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا، ونظم توزيع 44.5 طن من المساعدات الإنسانية على المحتاجين. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T20:53+0000
2023-02-10T20:53+0000
2023-02-10T20:53+0000
روسيا
مساعدة
أخبار سوريا اليوم
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/07/1050643906_39:0:1602:879_1920x0_80_0_0_df2369b4878098330a6b9f699a9d75a9.jpg
وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة "منذ 6 فبراير 2023، تم إنقاذ 47 شخصا من تحت الأنقاض، وتم تقديم المساعدات الطبية إلى 240 مواطنا سوريا، وتم تنظيم 44.5 طنا من المساعدات الإنسانية (طرود غذائية وضرورية) على المحتاجين".هذا وفتح الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية في قاعدة حميميم وبدأ بتوزيعها بشكل عاجل على متضرري الزلزال في محافظة اللاذقية.وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية أن الجيش الروسي قرر فتح مستودعاته اللوجستية الخاصة بقاعدة "حميميم" وتوزيعها على المتضررين، ريثما تبدأ شحنات المساعدات بالوصول من الأراضي الروسية.وبدأت عمليات التوزيع في مساجد مدينة اللاذقية، وفي هذه الأثناء وصلت الشاحنات العسكرية المحملة بالسلع الأساسية إلى جامعي "الروضة" و"حورية" في منطقتي الأوقاف و"الصليبة" بمدينة اللاذقية.وأعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، أمس، إنقاذ الجيش الروسي 42 مواطنا سوريا كانو عالقين تحت الأنقاض، وانتشال 57 جثة لأشخاص لم يحالفهم الحظ بالنجاة.وأضاف إيغوروف في بيان: "تم تسليم أكثر من 11 طنًا من المواد الغذائية والمواد ذات الاحتياجات الأساسية للسكان في 8 نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وتلقى 194 مواطنا مساعدة طبية من خلال المركز".تم نشر أربع نقاط للتبرع بالدم في حلب وحماة وجبلة وسطامو، وتلقى السكان المحليون أكثر من 11 طنًا من المواد الغذائية والضروريات في ثماني نقاط للمساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230209/الجيش-الروسي-يفتح-مستودعاته-اللوجستية-الخاصة-في-قاعدة-حميميم-لتوزيعها-على-المتضررين-في-سوريا--1073306123.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/07/1050643906_234:0:1406:879_1920x0_80_0_0_f0b4816cd8c659eec73fe31a5e34f668.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مساعدة, أخبار سوريا اليوم, زلزال
روسيا, مساعدة, أخبار سوريا اليوم, زلزال
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا
تابعنا عبر
أعلنت الدفاع الروسية أن عناصر الجيش الروسي قدمت مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا، ونظم توزيع 44.5 طن من المساعدات الإنسانية على المحتاجين.
وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة "منذ 6 فبراير 2023، تم إنقاذ 47 شخصا من تحت الأنقاض، وتم تقديم المساعدات الطبية إلى 240 مواطنا سوريا، وتم تنظيم 44.5 طنا من المساعدات الإنسانية (طرود غذائية وضرورية) على المحتاجين".
هذا وفتح الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية في قاعدة حميميم وبدأ بتوزيعها بشكل عاجل على متضرري الزلزال في محافظة اللاذقية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية أن الجيش الروسي قرر فتح مستودعاته اللوجستية الخاصة بقاعدة "حميميم" وتوزيعها على المتضررين، ريثما تبدأ شحنات المساعدات بالوصول من الأراضي الروسية.
وبدأت عمليات التوزيع في مساجد مدينة اللاذقية، وفي هذه الأثناء وصلت الشاحنات العسكرية المحملة بالسلع الأساسية إلى جامعي "الروضة" و"حورية" في منطقتي الأوقاف و"الصليبة" بمدينة اللاذقية.
وأعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، أمس، إنقاذ الجيش الروسي 42 مواطنا سوريا
كانو عالقين تحت الأنقاض، وانتشال 57 جثة لأشخاص لم يحالفهم الحظ بالنجاة.
وأضاف إيغوروف في بيان: "تم تسليم أكثر من 11 طنًا من المواد الغذائية والمواد ذات الاحتياجات الأساسية للسكان في 8 نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وتلقى 194 مواطنا مساعدة طبية من خلال المركز".
تم نشر أربع نقاط للتبرع بالدم في حلب وحماة وجبلة وسطامو، وتلقى السكان المحليون أكثر من 11 طنًا من المواد الغذائية والضروريات في ثماني نقاط للمساعدات الإنسانية.