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https://sputnikarabic.ae/20230210/الخارجية-الروسية-واشنطن-لا-تخفي-استياءها-من-العلاقات-العميقة-لدول-آسيا-الوسطى-مع-موسكو-1073337945.html
الخارجية الروسية: واشنطن لا تخفي استياءها من العلاقات العميقة لدول آسيا الوسطى مع موسكو
الخارجية الروسية: واشنطن لا تخفي استياءها من العلاقات العميقة لدول آسيا الوسطى مع موسكو
أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن الولايات المتحدة لا تخفي استياءها من العلاقات العميقة لدول آسيا... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T06:05+0000
2023-02-10T06:05+0000
روسيا
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وقال ستيرليك لوكالة "سبوتنيك": "أظهرت الأحداث الجارية افتقار الاتحاد الأوروبي إلى الاستقلال في اختيار استراتيجيته الإقليمية. أهدافه وتقنياته هي "الاستنساخ" من المنشآت الأمريكية".وأضاف المسؤول الروسي قائلا: "لا تخفي واشنطن أنها غير راضية عن العلاقات العميقة بين آسيا الوسطى وروسيا، والتحالف بينهما".وفي سياق متصل، أشار ستيرنيك إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد الاقتراب من موارد آسيا الوسطى لإنشاء ممر يتجاوز روسيا.وقال بهذا الصدد: "إننا نرى جيدًا رغبة الاتحاد الأوروبي في تحويل المنطقة إلى ممر نقل عابر بين الشرق والغرب يتجاوز روسيا، للاقتراب من مواردها الطبيعية من أجل استبدال الإمدادات من بلدنا. تشترط بروكسل كل هذا بتنفيذ معاييرها للإدارة والاتصالات واللوجستية. وهذه متعة باهظة الثمن. سيتطلب تكاليف باهظة من أولئك المستعدين للوصول إلى "المستوى الأوروبي المرتفع".
https://sputnikarabic.ae/20230210/ماكرون-لا-يمكن-تحت-أي-ظرف-تسليم-طائرات-مقاتلة-لأوكرانيا-في-الأسابيع-المقبلة-1073337641.html
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الخارجية الروسية: واشنطن لا تخفي استياءها من العلاقات العميقة لدول آسيا الوسطى مع موسكو

06:05 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن الولايات المتحدة لا تخفي استياءها من العلاقات العميقة لدول آسيا الوسطى مع روسيا.
وقال ستيرليك لوكالة "سبوتنيك": "أظهرت الأحداث الجارية افتقار الاتحاد الأوروبي إلى الاستقلال في اختيار استراتيجيته الإقليمية. أهدافه وتقنياته هي "الاستنساخ" من المنشآت الأمريكية".
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وأضاف المسؤول الروسي قائلا: "لا تخفي واشنطن أنها غير راضية عن العلاقات العميقة بين آسيا الوسطى وروسيا، والتحالف بينهما".
وفي سياق متصل، أشار ستيرنيك إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد الاقتراب من موارد آسيا الوسطى لإنشاء ممر يتجاوز روسيا.
وقال بهذا الصدد: "إننا نرى جيدًا رغبة الاتحاد الأوروبي في تحويل المنطقة إلى ممر نقل عابر بين الشرق والغرب يتجاوز روسيا، للاقتراب من مواردها الطبيعية من أجل استبدال الإمدادات من بلدنا. تشترط بروكسل كل هذا بتنفيذ معاييرها للإدارة والاتصالات واللوجستية. وهذه متعة باهظة الثمن. سيتطلب تكاليف باهظة من أولئك المستعدين للوصول إلى "المستوى الأوروبي المرتفع".
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