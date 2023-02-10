https://sputnikarabic.ae/20230210/الفرصة-الأخيرة-لرؤية-المذنب-الذي-لن-تشاهده-البشرية-مرة-أخرى-فيديو-1073355996.html

الفرصة الأخيرة لرؤية المذنب الذي لن تشاهده البشرية مرة أخرى... فيديو

الفرصة الأخيرة لرؤية المذنب الذي لن تشاهده البشرية مرة أخرى... فيديو

المذنب الأخضر "إس/2022 إي 3"، الذي شوهد آخر مرة منذ 50 ألف عام، سيتخطى المريخ هذا الأسبوع، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة للبشرية لرؤية المذنب عن قرب. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T14:22+0000

2023-02-10T14:22+0000

2023-02-10T14:22+0000

فضاء

مجتمع

المذنب الأخضر

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مذنب أخضر نادر ينطلق بين مداري الأرض والمريخ لأول مرة منذ العصر الحجري، وهوعلى وشك المرور بجوار المريخ هذا الأسبوع، وسيكون من الممكن رؤية هذه الظاهرة الكونية التي تحدث مرة واحدة في العمر من الأرض باستخدام المناظير.سيظهر المذنب المسمى "إس/2022 إي 3" (ZTF)، بجوار الكوكب الأحمر أثناء مروره بين مداري الأرض والمريخ، في مساء يومي الجمعة 10 فبراير/شباط، والسبت 11 فبراير.يمكن رؤية المذنب في نصف الكرة الشمالي، ولمشاهدته يجب الوقوف بعد غروب الشمس، والنظر باتجاه الغرب، وتحديد موقع المريخ كنقطة برتقالية للضوء على اليمين، حيث سيعبر المذنب من جانبه، ومن الممكن مشاهدة المذنب بواسطة المنظار إذا كان متوهجا، أما إذا كان خافتًا جدًا فيمكن رؤيته باستخدام تلسكوب صغير.وستكون هذه آخر فرصة لنا لرؤية المذنب الأخضر، قبل أن ينطلق بسرعة نحو 128500 ميل في الساعة، مبتعدا عن مدار الأرض، حسب مجلة livescience.للمذنبات من هذا النوع ذيلان، أحدهما مكوّن من الغبار المنبعث من الرياح الشمسية، والآخر يتكوّن من الغاز، والذي يتدفق خلف كتل الجليد المتجمدة التي تشكل جسم المذنب أثناء تسخينها بواسطة أشعة الشمس.

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فضاء, المذنب الأخضر