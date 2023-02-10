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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-أوكرانية-لإنزال-مجموعة-تخريب-في-مقاطعة-خيرسون-1073356143.html
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لإنزال مجموعة تخريب في مقاطعة خيرسون
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لإنزال مجموعة تخريب في مقاطعة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات القوات المسلحة في مقاطعة خيرسون، تصدت بنجاح لمحاولة إنزال مجموعة من المخربين الأوكرانيين، على الضفة اليسرى... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T14:02+0000
2023-02-10T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محاولة
القوات الأوكرانية
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا للوزارة، فقد تمكن أفراد سلاح استطلاع الوحدات بمساعدة طائرة مسيرة، من اكتشاف مجموعة استطلاع وتخريب معادية، حاول عناصرها الاقتراب من الضفة اليسرى لنهر دنيبر، باستخدام قارب.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "تم نقل إحداثيات موقع الإنزال المحتمل، إلى مركز قيادة الكتيبة، بوسائل الاتصال.وأوضحت الوزارة أيضا، أن العسكريين الروس يطلقون النار من الأسلحة الخفيفة على الضفة المقابلة بشكل دوري؛ من أجل منع وحدات العدو، من الاقتراب من شاطئ النهر.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-دفوريتشنوي-بمقاطعة-خاركوف-بالكامل-1073354594.html
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روسيا, محاولة, القوات الأوكرانية
روسيا, محاولة, القوات الأوكرانية

القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لإنزال مجموعة تخريب في مقاطعة خيرسون

14:02 GMT 10.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات القوات المسلحة في مقاطعة خيرسون، تصدت بنجاح لمحاولة إنزال مجموعة من المخربين الأوكرانيين، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا للوزارة، فقد تمكن أفراد سلاح استطلاع الوحدات بمساعدة طائرة مسيرة، من اكتشاف مجموعة استطلاع وتخريب معادية، حاول عناصرها الاقتراب من الضفة اليسرى لنهر دنيبر، باستخدام قارب.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "تم نقل إحداثيات موقع الإنزال المحتمل، إلى مركز قيادة الكتيبة، بوسائل الاتصال.

وعلى الفور، أخذ أفراد القوة مواقعهم، وقاموا بإطلاق النار من الأسلحة الخفيفة تجاه مجموعة الاستطلاع والتخريب المعادية، لدى اقترابها من الشاطئ، وتم القضاء عليها".

وأوضحت الوزارة أيضا، أن العسكريين الروس يطلقون النار من الأسلحة الخفيفة على الضفة المقابلة بشكل دوري؛ من أجل منع وحدات العدو، من الاقتراب من شاطئ النهر.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMT
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