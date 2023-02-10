https://sputnikarabic.ae/20230210/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-أوكرانية-لإنزال-مجموعة-تخريب-في-مقاطعة-خيرسون-1073356143.html
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لإنزال مجموعة تخريب في مقاطعة خيرسون
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لإنزال مجموعة تخريب في مقاطعة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات القوات المسلحة في مقاطعة خيرسون، تصدت بنجاح لمحاولة إنزال مجموعة من المخربين الأوكرانيين، على الضفة اليسرى... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T14:02+0000
2023-02-10T14:02+0000
2023-02-10T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محاولة
القوات الأوكرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_046f784390a64b56d2bc09f9a8ff2165.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا للوزارة، فقد تمكن أفراد سلاح استطلاع الوحدات بمساعدة طائرة مسيرة، من اكتشاف مجموعة استطلاع وتخريب معادية، حاول عناصرها الاقتراب من الضفة اليسرى لنهر دنيبر، باستخدام قارب.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "تم نقل إحداثيات موقع الإنزال المحتمل، إلى مركز قيادة الكتيبة، بوسائل الاتصال.وأوضحت الوزارة أيضا، أن العسكريين الروس يطلقون النار من الأسلحة الخفيفة على الضفة المقابلة بشكل دوري؛ من أجل منع وحدات العدو، من الاقتراب من شاطئ النهر.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-دفوريتشنوي-بمقاطعة-خاركوف-بالكامل-1073354594.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_266690b48cc913147e320001fc9efbf4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, محاولة, القوات الأوكرانية
روسيا, محاولة, القوات الأوكرانية
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لإنزال مجموعة تخريب في مقاطعة خيرسون
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات القوات المسلحة في مقاطعة خيرسون، تصدت بنجاح لمحاولة إنزال مجموعة من المخربين الأوكرانيين، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا للوزارة، فقد تمكن أفراد سلاح استطلاع الوحدات بمساعدة طائرة مسيرة، من اكتشاف مجموعة استطلاع وتخريب معادية، حاول عناصرها الاقتراب من الضفة اليسرى لنهر دنيبر، باستخدام قارب.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "تم نقل إحداثيات موقع الإنزال المحتمل، إلى مركز قيادة الكتيبة، بوسائل الاتصال.
وعلى الفور، أخذ أفراد القوة مواقعهم، وقاموا بإطلاق النار من الأسلحة الخفيفة تجاه مجموعة الاستطلاع والتخريب المعادية، لدى اقترابها من الشاطئ، وتم القضاء عليها".
وأوضحت الوزارة أيضا، أن العسكريين الروس يطلقون النار من الأسلحة الخفيفة على الضفة المقابلة بشكل دوري؛ من أجل منع وحدات العدو، من الاقتراب من شاطئ النهر.