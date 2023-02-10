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https://sputnikarabic.ae/20230210/بعد-5-أيام-تحت-الأنقاض-فريق-إنقاذ-لبناني-ينتشل-شابا-وأمه-أحياء-في-جبلة-فيديو-1073369115.html
بعد 5 أيام تحت الأنقاض.. فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في "جبلة".. فيديو
بعد 5 أيام تحت الأنقاض.. فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في "جبلة".. فيديو
بعد 5 أيام بقيا فيها تحت الأنقاض، تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم الجمعة، من انتشال شاب ووالدته من تحت أنقاض أحد الأبنية التي دمرها الزلزال في مدينة جبلة السورية. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T23:18+0000
2023-02-10T23:20+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، أن الشاب إبراهيم زكريا ووالدته ضحى نور الله، وصلا إلى مشفى تشرين الجامعي فجر اليوم أحياء بعد نحو 120 ساعة قضياها تحت أنقاض بناء (الريحاوي) الذي انهار في أثناء الزلزال.وأكدت مصادر طبية لـ "سبوتنيك"، أن الشاب ووالدته مصابان بحالة فقدان ذاكرة مؤقت وذهول نفسي مؤقت، ولا خطر على حياتهما.وفجر يوم الإثنين الماضي، ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع نحو 20 ألف شخص وإصابة نحو 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230210/بتوجيه-من-بوتين-فتح-مستودعات-الأغذية-في-حميميم--لإغاثة-متضرري-الزلزال-في-سوريا-1073347155.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, زلزال
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, زلزال

بعد 5 أيام تحت الأنقاض.. فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في "جبلة".. فيديو

23:18 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 23:20 GMT 10.02.2023)
© Sputnik . Monther Saeedفريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض
فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Monther Saeed
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حصري
بعد 5 أيام بقيا فيها تحت الأنقاض، تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم الجمعة، من انتشال شاب ووالدته من تحت أنقاض أحد الأبنية التي دمرها الزلزال في مدينة جبلة السورية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، أن الشاب إبراهيم زكريا ووالدته ضحى نور الله، وصلا إلى مشفى تشرين الجامعي فجر اليوم أحياء بعد نحو 120 ساعة قضياها تحت أنقاض بناء (الريحاوي) الذي انهار في أثناء الزلزال.
وقالت مصادر في الدفاع المدني السوري، إن البناء مكون من ٦ طوابق، انهار خلال الموجة الأولى للزلزال، قبل أن يتمكن فريق إنقاذ لبناني والدفاع المدني السوري والهلال الأحمر السوري من إنقاذ الشاب ووالدته فجر اليوم.
وأكدت مصادر طبية لـ "سبوتنيك"، أن الشاب ووالدته مصابان بحالة فقدان ذاكرة مؤقت وذهول نفسي مؤقت، ولا خطر على حياتهما.
وفجر يوم الإثنين الماضي، ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع نحو 20 ألف شخص وإصابة نحو 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.
ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.
© Sputnik . Monther Saeedفريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض
فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Monther Saeed
فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض
© Sputnik . Monther Saeedفريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض
فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Monther Saeed
فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض
© Sputnik . Monther Saeedفريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض
فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Monther Saeed
فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض
1/3
© Sputnik . Monther Saeed
فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض
2/3
© Sputnik . Monther Saeed
فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض
3/3
© Sputnik . Monther Saeed
فريق إنقاذ لبناني ينتشل شابا وأمه أحياء في جبلة السورية بعد 5 أيام تحت الأنقاض
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
بتوجيه من بوتين.. فتح مستودعات الأغذية في حميميم لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
بتوجيه من بوتين... فتح مستودعات الأغذية في "حميميم" لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا
11:00 GMT
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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