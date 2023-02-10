https://sputnikarabic.ae/20230210/خبير-عسكري-في-الربيع-ستكون-هناك-عملية-عسكرية-روسية-شاملة-تنهي-كل-هذه-الخزعبلات-حول-دعم-أوكرانيا---1073354357.html
خبير عسكري: في الربيع ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا
خبير عسكري: في الربيع ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا
نناقش اليوم: روسيا تحذر لندن من إرسال مقاتلات حربية لكييف. بولندا تعزز ترسانتها العسكرية بمنظومات هيمارس الأمريكية. ألمانيا تعترف بمشاركة الغرب في الهجوم على... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T13:16+0000
2023-02-10T13:16+0000
2023-02-10T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: في الربيع القادم ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
خبير عسكري: في الربيع القادم ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره، وسيكون في أعقابه حصاد دموي فضلا عن العواقب العسكرية والسياية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأكمله. وبينت السفارة أنه لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني. حول هذا الموضوع تحدث من دمشق لـ" شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: في الربيع ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا
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نناقش اليوم: روسيا تحذر لندن من إرسال مقاتلات حربية لكييف. بولندا تعزز ترسانتها العسكرية بمنظومات هيمارس الأمريكية. ألمانيا تعترف بمشاركة الغرب في الهجوم على "التيار الشمالي" وواشنطن تنكر جملةً وتفصيلاً. الصين تعزز ترسانتها النووية وعلاقتها المتينة بموسكو تقلق الناتو. فلاديمير بوتين يحذر من استغلال الوضع في أفغانستان وإنشاء قواعد عسكرية.
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره، وسيكون في أعقابه حصاد دموي فضلا عن العواقب العسكرية والسياية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأكمله. وبينت السفارة أنه لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني. حول هذا الموضوع تحدث من دمشق لـ" شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، قائلا:
"بدأ الغرب يدرك أن روسيا منتصرة وأن كل هذه الإجراءات عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ودبابات ومقاتلات، لا يجدي مع الواقع الميداني الذي أرسيَ على يد أبطال الجيش الروسي العظيم ففي الربيع القادم ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات والنفاق وهذه الصور التي يستعرضونها بدعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة".
التفاصيل في الملف الصوتي...