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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/خبير-عسكري-في-الربيع-ستكون-هناك-عملية-عسكرية-روسية-شاملة-تنهي-كل-هذه-الخزعبلات-حول-دعم-أوكرانيا---1073354357.html
خبير عسكري: في الربيع ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا
خبير عسكري: في الربيع ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا
نناقش اليوم: روسيا تحذر لندن من إرسال مقاتلات حربية لكييف. بولندا تعزز ترسانتها العسكرية بمنظومات هيمارس الأمريكية. ألمانيا تعترف بمشاركة الغرب في الهجوم على... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T13:16+0000
2023-02-10T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: في الربيع القادم ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
خبير عسكري: في الربيع القادم ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره، وسيكون في أعقابه حصاد دموي فضلا عن العواقب العسكرية والسياية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأكمله. وبينت السفارة أنه لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني. حول هذا الموضوع تحدث من دمشق لـ" شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: في الربيع ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا

13:16 GMT 10.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: في الربيع القادم ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات حول دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش اليوم: روسيا تحذر لندن من إرسال مقاتلات حربية لكييف. بولندا تعزز ترسانتها العسكرية بمنظومات هيمارس الأمريكية. ألمانيا تعترف بمشاركة الغرب في الهجوم على "التيار الشمالي" وواشنطن تنكر جملةً وتفصيلاً. الصين تعزز ترسانتها النووية وعلاقتها المتينة بموسكو تقلق الناتو. فلاديمير بوتين يحذر من استغلال الوضع في أفغانستان وإنشاء قواعد عسكرية.
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره، وسيكون في أعقابه حصاد دموي فضلا عن العواقب العسكرية والسياية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأكمله. وبينت السفارة أنه لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني. حول هذا الموضوع تحدث من دمشق لـ" شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، قائلا:
"بدأ الغرب يدرك أن روسيا منتصرة وأن كل هذه الإجراءات عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ودبابات ومقاتلات، لا يجدي مع الواقع الميداني الذي أرسيَ على يد أبطال الجيش الروسي العظيم ففي الربيع القادم ستكون هناك عملية عسكرية روسية شاملة تنهي كل هذه الخزعبلات والنفاق وهذه الصور التي يستعرضونها بدعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMT
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