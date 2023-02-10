https://sputnikarabic.ae/20230210/دراسة-تحدد-كمية-القهوة-اللازمة-للحفاظ-على-ضغط-الدم-منخفض-1073359890.html

دراسة تحدد كمية القهوة اللازمة للحفاظ على ضغط الدم منخفض

دراسة تحدد كمية القهوة اللازمة للحفاظ على ضغط الدم منخفض

ربما تكون القهوة هي المشروب الأكثر شعبية في العالم. في عامي 2020 و2021، استهلك العالم ما يقرب من 10 ملايين طن من القهوة. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T15:35+0000

2023-02-10T15:35+0000

2023-02-10T15:35+0000

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لم يتفق الباحثون دائما على الآثار الصحية للمشروب، ولكن هناك أدلة حديثة تشير إلى أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وحتى الأمراض التنكسية العصبية وأمراض الكبد. ومع ذلك، فإن الإجابة على السؤال عن أسباب هذه الفوائد لا تزال مجهولة.إذا كنت من محبي القهوة، فلدينا بعض الأخبار الجيدة. أفاد باحثون إيطاليون في دراسة نشرت نتائجها في مجلة Nutrients أن الأشخاص الذين يشربون فنجانين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يعانون من انخفاض في ضغط الدم مقارنة بمن يشربون كميات أقل.يوضح مؤلف الدراسة الرئيسي أريجو كيكرو، أستاذ في قسم العلوم الطبية والجراحة في جامعة بولونيا: "الكافيين هو واحد فقط من عدة مكونات للقهوة، وبالتأكيد ليس الوحيد الذي له دور فعال. تم بالفعل تسجيل آثار إيجابية على صحة الإنسان حتى بين أولئك الذين يستهلكون القهوة منزوعة الكافيين".ويضيف: "نحن نعلم أن الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم، ولكن يبدو أن المكونات الأخرى النشطة بيولوجيا في القهوة توازن هذا التأثير مع النتيجة النهائية الإيجابية على مستويات ضغط الدم".لمعرفة ذلك، قام فريق من الباحثين بتحليل بيانات عينة من 720 رجلاً و783 امرأة، حيث قارنوا مستويات ضغط الدم وعادات استهلاك القهوة والمعلومات السريرية لكل شخص.يوضح البروفيسور كيكرو: "النتائج واضحة جدا: ضغط الدم كان أقل بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يتناولون كوبا إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة".ويتابع "للمرة الأولى، تمكنا من تأكيد هذه التأثيرات أيضا فيما يتعلق بالضغط الأبهري المركزي، وهو الأقرب إلى القلب، حيث نرى ظاهرة متطابقة تقريبا ذات قيم متشابهة تمامًا لمن يشرب القهوة بانتظام مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك".يرتبط ارتفاع ضغط الدم ارتباطا وثيقا بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب القوة العالية للدم التي تدفع باستمرار تجاه جدران الأوعية الدموية، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.تعتبر نتائج هذه الدراسة قيّمة لأنها تشير إلى وسيلة غذائية أخرى محتملة لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية."هذه هي الدراسة الأولى التي لاحظت هذه العلاقة في السكان الإيطاليين، وتؤكد البيانات التأثير الإيجابي لاستهلاك القهوة على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية"، يقول كيكرو.يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، نُشرت دراسة وجدت أن القهوة مع الحليب لها خصائص تزيد من تأثيرها المضاد للالتهابات.وجدت الدراسة التي أجرتها جامعة كوبنهاغن، ونُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، أن مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة مع بروتينات الحليب تؤدي إلى مضاعفة الخصائص المضادة للالتهابات للخلايا المناعية.

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علوم, الصحة, القهوة, منوعات, الأخبار