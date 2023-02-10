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https://sputnikarabic.ae/20230210/مورافيتسكي-بولندا-لا-تستبعد-إغلاق-نقاط-التفتيش-المتبقية-مع-بيلاروسيا-1073349050.html
مورافيتسكي: بولندا لا تستبعد إغلاق نقاط التفتيش المتبقية مع بيلاروسيا
مورافيتسكي: بولندا لا تستبعد إغلاق نقاط التفتيش المتبقية مع بيلاروسيا
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، أن بولندا لا تستبعد إغلاق نقاط التفتيش المتبقية مع بيلاروسيا. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T11:47+0000
2023-02-10T11:47+0000
العالم
بولندا
نقطة تفتيش
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال مورافيتسكي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "لا نستبعد إذا كنا نتحدث عن تصرفات بيلاروسيا، إغلاق المعابر الحدودية مع بيلاروسيا".أمر وزير الداخلية والإدارة البولندي ماريوس كامينسكي، يوم الخميس، بتعليق حركة المرور، ابتداءً من الخميس 10 فبراير/شباط..صرحت وزارة الخارجية البيلاروسية، في وقت لاحق، أن الإغلاق المزمع لنقطة التفتيش من قبل وارسو غير إنساني ويضر بالأعمال، ولا سيما شركات النقل الأوروبية والمواطنين. أعلنت مينسك احتجاجا شديدا على بولندا بسبب إغلاق نقطة التفتيش على الحدود.ورفعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، الحظر عن قيام بولندا بترحيل المهاجرين القادمين إليها من بيلاروسيا، حسبما أفاد حرس الحدود البولندي، يوم الأربعاء. في ديسمبر/ كانون الأول 2021، منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤقتًا بولندا من ترحيل المهاجرين الذين قدموا بالفعل إلى بولندا من بيلاروسيا.وكان المهاجرون من بيلاروسيا إلى بولندا قد تقدموا للمحكمة بـ 40 طلبا، قدمها أكثر من 90 مهاجرا وصلوا إلى بولندا بعد عبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني.
https://sputnikarabic.ae/20230111/المحكمة-الأوروبية-لحقوق-الإنسان-ترفع-الحظر-عن-ترحيل-المهاجرين-من-بولندا-إلى-بيلاروسيا-1072174195.html
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العالم, بولندا, نقطة تفتيش, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, بولندا, نقطة تفتيش, أخبار بيلاروسيا اليوم

مورافيتسكي: بولندا لا تستبعد إغلاق نقاط التفتيش المتبقية مع بيلاروسيا

11:47 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Inna Grishukوضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 8 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Inna Grishuk
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صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، أن بولندا لا تستبعد إغلاق نقاط التفتيش المتبقية مع بيلاروسيا.
وقال مورافيتسكي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "لا نستبعد إذا كنا نتحدث عن تصرفات بيلاروسيا، إغلاق المعابر الحدودية مع بيلاروسيا".
أمر وزير الداخلية والإدارة البولندي ماريوس كامينسكي، يوم الخميس، بتعليق حركة المرور، ابتداءً من الخميس 10 فبراير/شباط..
صرحت وزارة الخارجية البيلاروسية، في وقت لاحق، أن الإغلاق المزمع لنقطة التفتيش من قبل وارسو غير إنساني ويضر بالأعمال، ولا سيما شركات النقل الأوروبية والمواطنين. أعلنت مينسك احتجاجا شديدا على بولندا بسبب إغلاق نقطة التفتيش على الحدود.
ورفعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، الحظر عن قيام بولندا بترحيل المهاجرين القادمين إليها من بيلاروسيا، حسبما أفاد حرس الحدود البولندي، يوم الأربعاء.
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفع الحظر عن ترحيل المهاجرين من بولندا إلى بيلاروسيا
11 يناير, 19:53 GMT
في ديسمبر/ كانون الأول 2021، منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤقتًا بولندا من ترحيل المهاجرين الذين قدموا بالفعل إلى بولندا من بيلاروسيا.
وكان المهاجرون من بيلاروسيا إلى بولندا قد تقدموا للمحكمة بـ 40 طلبا، قدمها أكثر من 90 مهاجرا وصلوا إلى بولندا بعد عبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني.
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