https://sputnikarabic.ae/20230210/نوفاك-روسيا-تخفض-طواعية-إنتاج-النفط-في-مارس-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-1073352254.html
نوفاك: روسيا تخفض طواعية إنتاج النفط في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا
نوفاك: روسيا تخفض طواعية إنتاج النفط في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستخفض في شهر آذار/مارس، طواعية، إنتاجها للنفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، ما سيساعد في... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T12:37+0000
2023-02-10T12:37+0000
2023-02-10T12:37+0000
اقتصاد
روسيا
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وقال نوفاك للصحفيين: "في آذار/مارس، ستقوم روسيا طواعية بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وهذا سيساعد في استعادة العلاقات مع السوق. وعند اتخاذ المزيد من القرارات، فإننا سنتصرف بناء على الوضع القائم في السوق وقت اتخاذها".يذكر أنه سبق وقال نوفاك، في نهاية العام الماضي، إنه بسبب قيام الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع بوضع حد لأسعار النفط الروسي، والرد الروسي بمنع التوريد وفقا للسقف المفروض، فإن روسيا مستعدة لخفض حجم إنتاج النفط في بداية عام 2023 بنسبة 5-7 في المئة ، أي 500- 700 ألف برميل يوميا.وفي وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الحالي، قال نوفاك إن الإنتاج الروسي في كانون الثاني /يناير، ظل عند مستوى كانون الأول/ديسمبر الماضي، بنحو 9.8-9.9 مليون برميل يوميًا، وفي أوائل فبراير كان عند نفس المستوى. وأفاد نائب رئيس الوزراء بأنه وفقا لنتائج عام 2022، فقد زاد حجم إنتاج النفط في روسيا الاتحادية بنسبة 2 في المئة وبلغ 535 مليون طن.
https://sputnikarabic.ae/20230210/تصريحات-نوفاك-ترفع-أسعار-النفط-العالمية--1073341649.html
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اقتصاد, روسيا
نوفاك: روسيا تخفض طواعية إنتاج النفط في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستخفض في شهر آذار/مارس، طواعية، إنتاجها للنفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، ما سيساعد في استعادة العلاقات مع السوق؛ عند اتخاذ قرارات أخرى، ستتصرف روسيا من منطلق وضع السوق.
وقال نوفاك للصحفيين: "في آذار/مارس، ستقوم روسيا طواعية بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وهذا سيساعد في استعادة العلاقات مع السوق. وعند اتخاذ المزيد من القرارات، فإننا سنتصرف بناء على الوضع القائم في السوق وقت اتخاذها".
يذكر أنه سبق وقال نوفاك، في نهاية العام الماضي، إنه بسبب قيام الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع بوضع حد لأسعار النفط الروسي، والرد الروسي بمنع التوريد وفقا للسقف المفروض، فإن روسيا مستعدة لخفض حجم إنتاج النفط في بداية عام 2023 بنسبة 5-7 في المئة ، أي 500- 700 ألف برميل يوميا.
وفي وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الحالي، قال نوفاك إن الإنتاج الروسي في كانون الثاني /يناير، ظل عند مستوى كانون الأول/ديسمبر الماضي، بنحو 9.8-9.9 مليون برميل يوميًا، وفي أوائل فبراير كان عند نفس المستوى. وأفاد نائب رئيس الوزراء بأنه وفقا لنتائج عام 2022، فقد زاد حجم إنتاج النفط في روسيا الاتحادية بنسبة 2 في المئة وبلغ 535 مليون طن.