https://sputnikarabic.ae/20230210/نوفاك-روسيا-تخفض-طواعية-إنتاج-النفط-في-مارس-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-1073352254.html

نوفاك: روسيا تخفض طواعية إنتاج النفط في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا

نوفاك: روسيا تخفض طواعية إنتاج النفط في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستخفض في شهر آذار/مارس، طواعية، إنتاجها للنفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، ما سيساعد في... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T12:37+0000

2023-02-10T12:37+0000

2023-02-10T12:37+0000

اقتصاد

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068657719_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75dfd720a2824b4e5b44ec117b7a5058.jpg

وقال نوفاك للصحفيين: "في آذار/مارس، ستقوم روسيا طواعية بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وهذا سيساعد في استعادة العلاقات مع السوق. وعند اتخاذ المزيد من القرارات، فإننا سنتصرف بناء على الوضع القائم في السوق وقت اتخاذها".يذكر أنه سبق وقال نوفاك، في نهاية العام الماضي، إنه بسبب قيام الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع بوضع حد لأسعار النفط الروسي، والرد الروسي بمنع التوريد وفقا للسقف المفروض، فإن روسيا مستعدة لخفض حجم إنتاج النفط في بداية عام 2023 بنسبة 5-7 في المئة ، أي 500- 700 ألف برميل يوميا.وفي وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الحالي، قال نوفاك إن الإنتاج الروسي في كانون الثاني /يناير، ظل عند مستوى كانون الأول/ديسمبر الماضي، بنحو 9.8-9.9 مليون برميل يوميًا، وفي أوائل فبراير كان عند نفس المستوى. وأفاد نائب رئيس الوزراء بأنه وفقا لنتائج عام 2022، فقد زاد حجم إنتاج النفط في روسيا الاتحادية بنسبة 2 في المئة وبلغ 535 مليون طن.

https://sputnikarabic.ae/20230210/تصريحات-نوفاك-ترفع-أسعار-النفط-العالمية--1073341649.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, روسيا