https://sputnikarabic.ae/20230211/أنصار-الله-اليمنية-أكثر-من-5-آلاف-مريض-بالفشل-الكلوي-مهددون-بالموت-نتيجة-نفاد-الأدوية-1073399143.html
"أنصار الله" اليمنية: أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت نتيجة نفاد الأدوية
"أنصار الله" اليمنية: أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت نتيجة نفاد الأدوية
حذرت وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، من أن حياة أكثر من 5 آلاف مريض مصاب بالفشل الكلوي على المحك... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T21:10+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ الوطني" أنيس الأصبحي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي شارفت على النفاد، ولا يوجد لدينا مخزون كافي في مراكز الغسيل الكلوي إلا القليل الذي لا يمكن الصمود لنا إلا لشهر مارس القادم، وإذا لم نتلق كمية إسعافية خلال فبراير الحالي فنحن أمام كارثة تتهدد حياة مرضى الفشل الكلوي الذين يتجاوز عددهم 5 آلاف مريض ويحتاجون إلى استمرارية جلسات الغسيل الكلوي بينهم 500 مريض بحاجة إلى عمليات زراعة كلى".وأضاف "17 مركزاً خاصاً بالغسيل الكلوي مهدد بالإغلاق حال عدم استقبال أي كمية إسعافية من الأدوية والمحاليل الخاصة بجلسات الغسيل الكلوي".وانتقد الأصبحي، دور منظمة الصحة العالمية تجاه مأساة مرضى الفشل الكلوي في اليمن، بالقول: "سبق أن طالبنا منظمة الصحة العالمية عبر خطابات ولقاءات منذ بداية العام الماضي بتوفير الأدوية والمحاليل الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، إلا أننا تلقينا بعد عام من الانتظار ونفاد مخزون مراكز الغسيل الكلوي من الأدوية والمستلزمات، خطاباً من المنظمة تطالبنا فيه بالبحث عن تمويل محلي لشراء الأدوية والمحاليل".وتابع: "خطاب منظمة الصحة العالمية تعسفي وشكل لنا صدمة لم نتوقعها نتيجة ردها المتأخر الذي نعتبره تنصلاً عن المسؤولية تجاه مرضى الفشل الكلوي".وأردف بالقول: "تعلم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأننا نواجه كارثة حقيقية نتيجة الحصار (في اشارة إلى قيود التحالف العربي بقيادة السعودية على المنافذ التي تديرها الجماعة) وعدم إدخال المستلزمات الطبية بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي، وعدم وجود موارد مالية".وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ" إلى أن "مريض الفشل الكلوي يحتاج إلى 500 ألف جلسة غسيل كلوي سنوياً، تكلفة الجلسة الواحدة تتجاوز 40 دولاراً".وذكر أن "المصاب بالفشل الكلوي يحتاج إلى ثلاث جلسات أسبوعياً، إلا أن وزارة الصحة قلصتها إلى جلستين نتيجة عدم وجود الكميات الكافية من المحاليل الطبية".واتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ الوطني"، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بـ "زيادة معاناة مرضى الفشل الكلوي بتخليها عنهم، وتكرار تنصلها عن تفويج المرضى عبر الجسر الإنساني الجوي من مطار صنعاء الدولي الذي أعلنت عنه في العام 2020م".وانعكس الصراع الدائر في اليمن على القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/اليمن-أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لإنقاذ-أكثر-من-4-آلاف-مريض-بالفشل-الكلوي-1071405018.html
https://sputnikarabic.ae/20230205/وزارة-الصحة-في-صنعاء-11-مليون-يمني-مصابون-بأمراض-الكبد-1073124723.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
"أنصار الله" اليمنية: أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت نتيجة نفاد الأدوية
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حذرت وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، من أن حياة أكثر من 5 آلاف مريض مصاب بالفشل الكلوي على المحك ويتهددهم الموت نتيجة قرب نفاد أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي.
القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ الوطني" أنيس الأصبحي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي شارفت على النفاد، ولا يوجد لدينا مخزون كافي في مراكز الغسيل الكلوي
إلا القليل الذي لا يمكن الصمود لنا إلا لشهر مارس القادم، وإذا لم نتلق كمية إسعافية خلال فبراير الحالي فنحن أمام كارثة تتهدد حياة مرضى الفشل الكلوي الذين يتجاوز عددهم 5 آلاف مريض ويحتاجون إلى استمرارية جلسات الغسيل الكلوي بينهم 500 مريض بحاجة إلى عمليات زراعة كلى".
وأضاف "17 مركزاً خاصاً بالغسيل الكلوي مهدد بالإغلاق حال عدم استقبال أي كمية إسعافية من الأدوية والمحاليل الخاصة بجلسات الغسيل الكلوي".
وانتقد الأصبحي، دور منظمة الصحة العالمية تجاه مأساة مرضى الفشل الكلوي في اليمن، بالقول: "سبق أن طالبنا منظمة الصحة العالمية عبر خطابات ولقاءات منذ بداية العام الماضي بتوفير الأدوية والمحاليل الخاصة بمرضى الفشل الكلوي
، إلا أننا تلقينا بعد عام من الانتظار ونفاد مخزون مراكز الغسيل الكلوي من الأدوية والمستلزمات، خطاباً من المنظمة تطالبنا فيه بالبحث عن تمويل محلي لشراء الأدوية والمحاليل".
20 ديسمبر 2022, 14:21 GMT
وتابع: "خطاب منظمة الصحة العالمية تعسفي وشكل لنا صدمة لم نتوقعها نتيجة ردها المتأخر الذي نعتبره تنصلاً عن المسؤولية تجاه مرضى الفشل الكلوي".
وأردف بالقول: "تعلم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأننا نواجه كارثة حقيقية نتيجة الحصار (في اشارة إلى قيود التحالف العربي بقيادة السعودية على المنافذ التي تديرها الجماعة) وعدم إدخال المستلزمات الطبية
بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي، وعدم وجود موارد مالية".
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ" إلى أن "مريض الفشل الكلوي يحتاج إلى 500 ألف جلسة غسيل كلوي سنوياً، تكلفة الجلسة الواحدة تتجاوز 40 دولاراً".
وذكر أن "المصاب بالفشل الكلوي يحتاج إلى ثلاث جلسات أسبوعياً، إلا أن وزارة الصحة قلصتها إلى جلستين نتيجة عدم وجود الكميات الكافية من المحاليل الطبية".
واتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ الوطني"، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بـ "زيادة معاناة مرضى الفشل الكلوي بتخليها عنهم، وتكرار تنصلها عن تفويج المرضى عبر الجسر الإنساني الجوي من مطار صنعاء الدولي الذي أعلنت عنه في العام 2020م".
وانعكس الصراع الدائر في اليمن على القطاع الصحي
، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.