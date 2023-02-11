https://sputnikarabic.ae/20230211/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تخطط-للتواصل-مع-بكين-بشأن-الجسم-الطائر-فوق-ألاسكا-1073370429.html
البيت الأبيض: واشنطن لا تخطط للتواصل مع بكين بشأن الجسم الطائر فوق ألاسكا
البيت الأبيض: واشنطن لا تخطط للتواصل مع بكين بشأن الجسم الطائر فوق ألاسكا
أعلن مسنق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لا تخطط لطلب التواصل مع الصين بصدد حادث الجهاز الجوي... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T05:32+0000
2023-02-11T05:32+0000
2023-02-11T05:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
الصين
منطاد
البيت الأبيض
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واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض، ردا على سؤال بشأن التواصل مع الصين:كان البنتاغون أعلن إسقاط جسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، أمس الجمعة، بأمر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.وأكد جون كيربي، أن بايدن أمر بإسقاط الجسم المجهول "بدافع من الحذر الشديد"، وأشار إلى أن الجسم تم إسقاطه فوق المياه قبالة سواحل ألاسكا.وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.وأضاف كيربي أن الطيارين أكدوا أن الجسم كان دون طيار قبل إسقاطه.ولفت جون كيربي إلى أن الجسم كان يتحرك على ارتفاع 40 ألف قدم، وكان "بحجم سيارة صغيرة تقريبا".ويأتي إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن إسقاط الجسم المجهول فوق ألاسكا، بعد أقل من أسبوع من قيام طائرة مقاتلة أمريكية بإسقاط منطاد صيني دخل الأجواء الأمريكية بفعل "قوة قاهرة" ناتجة عن الرياح، والتي تزعم أمريكا أنه مخصص لأغراض التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20230210/البنتاغون-يعلن-إسقاط-جسم-مجهول-الهوية-فوق-شمال-ألاسكا-بحجم-سيارة-صغيرة-1073367422.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الصين, منطاد, البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الصين, منطاد, البيت الأبيض
البيت الأبيض: واشنطن لا تخطط للتواصل مع بكين بشأن الجسم الطائر فوق ألاسكا
05:32 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 05:35 GMT 11.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مسنق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لا تخطط لطلب التواصل مع الصين بصدد حادث الجهاز الجوي الذي تم إسقاطه فوق ألاسكا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض، ردا على سؤال بشأن التواصل مع الصين:
"لا خطط للتواصل مع الصين في هذا الصدد، إنه لم يتضح من أين جاء هذا الجسم.. لا نعرف هذا الشيء يخص من".
كان البنتاغون أعلن إسقاط جسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، أمس الجمعة، بأمر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وأكد جون كيربي، أن بايدن أمر بإسقاط الجسم المجهول "بدافع من الحذر الشديد
"، وأشار إلى أن الجسم تم إسقاطه فوق المياه قبالة سواحل ألاسكا.
وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.
وأضاف كيربي أن الطيارين أكدوا أن الجسم كان دون طيار قبل إسقاطه.
ولفت جون كيربي إلى أن الجسم كان يتحرك على ارتفاع 40 ألف قدم، وكان "بحجم سيارة صغيرة تقريبا".
ويأتي إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن إسقاط الجسم المجهول فوق ألاسكا، بعد أقل من أسبوع من قيام طائرة مقاتلة أمريكية بإسقاط منطاد صيني دخل الأجواء الأمريكية بفعل "قوة قاهرة" ناتجة عن الرياح، والتي تزعم أمريكا أنه مخصص لأغراض التجسس.