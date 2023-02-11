عربي
https://sputnikarabic.ae/20230211/السيسي-يؤكد-على-دور-البرلمان-العربي-في-التكامل-بين-الدول-العربية-1073398241.html
السيسي يؤكد على دور البرلمان العربي في التكامل بين الدول العربية
السيسي يؤكد على دور البرلمان العربي في التكامل بين الدول العربية
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مشتركا مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T20:57+0000
2023-02-11T20:57+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/09/1071017127_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_88b32cf0a54a7dbffee0a5b518070d2c.jpg
حضر الاجتماع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إضافة إلى تشيف تشارومبيرا، رئيس برلمان عموم أفريقيا، الذي يشارك كضيف شرف في المؤتمر، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم السبت، في بيان.ولفت البيان إلى أن رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، حضر الاجتماع، الذي أكد فيه السيسي على أهمية العمل البرلماني في تعزيز التواصل بين البرلمان العربية.وقال السيسي إن مصر تدعم ما يتم بذله من جهود لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول العربية، مشيرا إلى أن التواصل يساهم في دفع عملية التكامل بين الدول العربية قدما.ولفت السيسي إلى أهمية الدورة الحالية للمؤتمر، مشيدا بتركيزها على قضية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة العالمية في هذا المجال.وشدد أعضاء البرلمان العربي على أهمية بلورة رؤية برلمانية عربية مشتركة تمكن العرب من مواجهة التحديات المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20221203/برلمانيون-عرب-تدخل-البرلمان-الأوروبي-في-شؤوننا-غير-مقبول-وينم-عن-نظرة-استعمارية-1070805826.html
https://sputnikarabic.ae/20230102/البرلمان-العربي-يدين-تصعيد-الاستيطان-في-الضفة-والقدس-ويحذر-من-تفجير-الأوضاع-في-المنطقة-1071867543.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/09/1071017127_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5858e80aff96b7840239d2f5670e67e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن

السيسي يؤكد على دور البرلمان العربي في التكامل بين الدول العربية

20:57 GMT 11.02.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبرTelegram
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مشتركا مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.
حضر الاجتماع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إضافة إلى تشيف تشارومبيرا، رئيس برلمان عموم أفريقيا، الذي يشارك كضيف شرف في المؤتمر، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم السبت، في بيان.
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
برلمانيون عرب: تدخل البرلمان الأوروبي في شؤوننا "غير مقبول" وينم عن "نظرة استعمارية"
3 ديسمبر 2022, 16:21 GMT
ولفت البيان إلى أن رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، حضر الاجتماع، الذي أكد فيه السيسي على أهمية العمل البرلماني في تعزيز التواصل بين البرلمان العربية.
وقال السيسي إن مصر تدعم ما يتم بذله من جهود لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول العربية، مشيرا إلى أن التواصل يساهم في دفع عملية التكامل بين الدول العربية قدما.
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
البرلمان العربي يدين تصعيد الاستيطان في الضفة والقدس ويحذر من تفجير الأوضاع في المنطقة
2 يناير, 20:43 GMT
ولفت السيسي إلى أهمية الدورة الحالية للمؤتمر، مشيدا بتركيزها على قضية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة العالمية في هذا المجال.
وشدد أعضاء البرلمان العربي على أهمية بلورة رؤية برلمانية عربية مشتركة تمكن العرب من مواجهة التحديات المشتركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала