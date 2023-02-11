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السيسي يؤكد على دور البرلمان العربي في التكامل بين الدول العربية
السيسي يؤكد على دور البرلمان العربي في التكامل بين الدول العربية
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مشتركا مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T20:57+0000
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حضر الاجتماع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إضافة إلى تشيف تشارومبيرا، رئيس برلمان عموم أفريقيا، الذي يشارك كضيف شرف في المؤتمر، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم السبت، في بيان.ولفت البيان إلى أن رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، حضر الاجتماع، الذي أكد فيه السيسي على أهمية العمل البرلماني في تعزيز التواصل بين البرلمان العربية.وقال السيسي إن مصر تدعم ما يتم بذله من جهود لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول العربية، مشيرا إلى أن التواصل يساهم في دفع عملية التكامل بين الدول العربية قدما.ولفت السيسي إلى أهمية الدورة الحالية للمؤتمر، مشيدا بتركيزها على قضية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة العالمية في هذا المجال.وشدد أعضاء البرلمان العربي على أهمية بلورة رؤية برلمانية عربية مشتركة تمكن العرب من مواجهة التحديات المشتركة.
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السيسي يؤكد على دور البرلمان العربي في التكامل بين الدول العربية
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عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مشتركا مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.
حضر الاجتماع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إضافة إلى تشيف تشارومبيرا، رئيس برلمان عموم أفريقيا، الذي يشارك كضيف شرف في المؤتمر، حسبما ذكرت
رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم السبت، في بيان.
ولفت البيان إلى أن رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، حضر الاجتماع، الذي أكد فيه السيسي على أهمية العمل البرلماني في تعزيز التواصل بين البرلمان العربية.
وقال السيسي إن مصر تدعم ما يتم بذله من جهود لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول العربية
، مشيرا إلى أن التواصل يساهم في دفع عملية التكامل بين الدول العربية قدما.
ولفت السيسي إلى أهمية الدورة الحالية للمؤتمر، مشيدا بتركيزها على قضية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة العالمية في هذا المجال.
وشدد أعضاء البرلمان العربي على أهمية بلورة رؤية برلمانية عربية
مشتركة تمكن العرب من مواجهة التحديات المشتركة.