https://sputnikarabic.ae/20230211/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-رتلا-لوجستيا-أوكرانيا-بهجوم-صاروخي--1073379155.html
القوات المسلحة الروسية تستهدف رتلا لوجستيا أوكرانيا بهجوم صاروخي
القوات المسلحة الروسية تستهدف رتلا لوجستيا أوكرانيا بهجوم صاروخي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T12:58+0000
2023-02-11T12:58+0000
2023-02-11T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "خلال يوم 10 شباط / فبراير وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر على المرافق الحيوية لنظام الطاقة التي تضمن عمل شركات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا".وأضاف البيان: "تم إصابة جميع الأهداف المطلوبة بفضل الضربة الضخمة وأوقفت القوات الروسية أعمال الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، كما منعت نقل الأسلحة والذخيرة والاحتياطيات إلى مناطق القتال".منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 382 طائرة و206 طائرات هليكوبتر، و3036 مسيّرة من دون طيار، و403 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و7771 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1010 راجمات صواريخ، و4020 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8282 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230209/القوات-الروسية-تستهدف-شاحنات-محملة-بالذخائر-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1073308695.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات المسلحة الروسية تستهدف رتلا لوجستيا أوكرانيا بهجوم صاروخي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "خلال يوم 10 شباط / فبراير وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر على المرافق الحيوية لنظام الطاقة التي تضمن عمل شركات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "تم إصابة جميع الأهداف المطلوبة بفضل الضربة الضخمة وأوقفت القوات الروسية أعمال الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، كما منعت نقل الأسلحة والذخيرة والاحتياطيات إلى مناطق القتال".
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 382 طائرة و206 طائرات هليكوبتر، و3036 مسيّرة من دون طيار، و403 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و7771 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1010 راجمات صواريخ، و4020 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8282 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.