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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-رتلا-لوجستيا-أوكرانيا-بهجوم-صاروخي--1073379155.html
القوات المسلحة الروسية تستهدف رتلا لوجستيا أوكرانيا بهجوم صاروخي
القوات المسلحة الروسية تستهدف رتلا لوجستيا أوكرانيا بهجوم صاروخي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T12:58+0000
2023-02-11T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "خلال يوم 10 شباط / فبراير وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر على المرافق الحيوية لنظام الطاقة التي تضمن عمل شركات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا".وأضاف البيان: "تم إصابة جميع الأهداف المطلوبة بفضل الضربة الضخمة وأوقفت القوات الروسية أعمال الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، كما منعت نقل الأسلحة والذخيرة والاحتياطيات إلى مناطق القتال".منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 382 طائرة و206 طائرات هليكوبتر، و3036 مسيّرة من دون طيار، و403 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و7771 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1010 راجمات صواريخ، و4020 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8282 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230209/القوات-الروسية-تستهدف-شاحنات-محملة-بالذخائر-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1073308695.html
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القوات المسلحة الروسية تستهدف رتلا لوجستيا أوكرانيا بهجوم صاروخي

12:58 GMT 11.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "خلال يوم 10 شباط / فبراير وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر على المرافق الحيوية لنظام الطاقة التي تضمن عمل شركات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا".
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف شاحنات محملة بالذخائر بالقرب من مقاطعة خيرسون
9 فبراير, 11:59 GMT
وأضاف البيان: "تم إصابة جميع الأهداف المطلوبة بفضل الضربة الضخمة وأوقفت القوات الروسية أعمال الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، كما منعت نقل الأسلحة والذخيرة والاحتياطيات إلى مناطق القتال".
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 382 طائرة و206 طائرات هليكوبتر، و3036 مسيّرة من دون طيار، و403 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و7771 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1010 راجمات صواريخ، و4020 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8282 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT
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