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https://sputnikarabic.ae/20230211/رئيس-البرلمان-العراقي-يدعو-لعودة-سوريا-إلى-محيطها-العربي-والعمل-على-استقرارها-1073400316.html
رئيس البرلمان العراقي يدعو لعودة سوريا إلى محيطها العربي والعمل على استقرارها
رئيس البرلمان العراقي يدعو لعودة سوريا إلى محيطها العربي والعمل على استقرارها
دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى عودة سوريا لمحيطها العربي، مطالبا البرلمانات العربية بالعمل على ذلك. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T21:52+0000
2023-02-11T21:52+0000
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وقال الحلبوسي خلال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إن على البرلمانات العربية أن "تعمل على عودة سوريا واستقرار هذا البلد العربي الشقيق".وأكد، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، على ضرورة أن "يكون هنالك دور عربي واضح، وأن تتبنى القيادة العربية والدول العربية على المستويات كافة عودة سوريا إلى محيطها العربي، وعودة سوريا إلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل وواضح".وتابع: "العراق باشر في هذه الأزمة الأخيرة (الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي) بفتح المنافذ مع الجمهورية العربية السورية وإيصال المساعدات الشعبية والحكومية كافة وهنالك دور واضح للوقوف مع الشعب السوري الشقيق".
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

رئيس البرلمان العراقي يدعو لعودة سوريا إلى محيطها العربي والعمل على استقرارها

21:52 GMT 11.02.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى عودة سوريا لمحيطها العربي، مطالبا البرلمانات العربية بالعمل على ذلك.
وقال الحلبوسي خلال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إن على البرلمانات العربية أن "تعمل على عودة سوريا واستقرار هذا البلد العربي الشقيق".
وأكد، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، على ضرورة أن "يكون هنالك دور عربي واضح، وأن تتبنى القيادة العربية والدول العربية على المستويات كافة عودة سوريا إلى محيطها العربي، وعودة سوريا إلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل وواضح".
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وتابع: "العراق باشر في هذه الأزمة الأخيرة (الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي) بفتح المنافذ مع الجمهورية العربية السورية وإيصال المساعدات الشعبية والحكومية كافة وهنالك دور واضح للوقوف مع الشعب السوري الشقيق".
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