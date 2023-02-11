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https://sputnikarabic.ae/20230211/سفير-بوتين-قد-يزور-إندونيسيا-العام-الجاري-خلال-إحدى-فعاليات-آسيان-1073369599.html
سفير: بوتين قد يزور إندونيسيا العام الجاري خلال إحدى فعاليات آسيان
سفير: بوتين قد يزور إندونيسيا العام الجاري خلال إحدى فعاليات آسيان
قالت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يزور إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام خلال إحدى فعاليات رابطة دول... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T01:14+0000
2023-02-11T01:14+0000
فلاديمير بوتين
إندونسيا
روسيا
الكرملين
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وأوضافت فوروبييفا لوكالة سبوتنيك، "ستستضيف إندونيسيا عددًا من الأحداث المهمة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا هذا العام، بما في ذلك قمة شرق آسيا، لست متأكدة بنسبة 100% - لكننا لا نستبعد حضور فلاديمير بوتين إلى إندونيسيا".وكشفت فوروبييفا لـ "سبوتنيك"، "إذا تمت مثل هذه الزيارة [زيارة بوتين إلى إندونيسيا]، فسيتم توقيع الإعلان". مضيفة أنه من الممكن أن يقوم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بزيارة بلدنا [روسيا]، على سبيل المثال كجزء من المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي".
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فلاديمير بوتين, إندونسيا, روسيا, الكرملين
فلاديمير بوتين, إندونسيا, روسيا, الكرملين

سفير: بوتين قد يزور إندونيسيا العام الجاري خلال إحدى فعاليات آسيان

01:14 GMT 11.02.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قالت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يزور إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام خلال إحدى فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وأوضافت فوروبييفا لوكالة سبوتنيك، "ستستضيف إندونيسيا عددًا من الأحداث المهمة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا هذا العام، بما في ذلك قمة شرق آسيا، لست متأكدة بنسبة 100% - لكننا لا نستبعد حضور فلاديمير بوتين إلى إندونيسيا".
وأشارت إلى أنه رغم حقيقة أن بوتين لم يأت إلى إندونيسيا العام الماضي، إلا أن هناك مجموعة من الوثائق جاهزة، بما في ذلك إعلان بشأن الشراكة الاستراتيجية، يمكن التوقيع عليها بحضور قادة البلدين.
وكشفت فوروبييفا لـ "سبوتنيك"، "إذا تمت مثل هذه الزيارة [زيارة بوتين إلى إندونيسيا]، فسيتم توقيع الإعلان". مضيفة أنه من الممكن أن يقوم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بزيارة بلدنا [روسيا]، على سبيل المثال كجزء من المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي".
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