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https://sputnikarabic.ae/20230211/قبائل-شرقي-سوريا-تطلق-حملة-تبرعات-لمساعدة-منكوبي-الزلزال-صور-1073395782.html
قبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة منكوبي الزلزال... صور
قبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة منكوبي الزلزال... صور
أطلق العشرات من أبناء مكونات مدينة الحسكة السورية، من شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر العربية والكردية والسريانية، والفعاليات الاقتصادية والدينية، حملة تبرعات... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T20:07+0000
2023-02-11T20:07+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن العشرات من الفعاليات الاجتماعية والقبلية والاقتصادية نفذوا، اليوم السبت 11 شباط/ فبراير، حملة تبرعات علنية تحت مسمى (فزعة أهل الجزيرة)، من خلال تقديم المبالغ المالية والعينية التي وصلت في يومها الأول الى ما يقارب المليار ليرة سورية.وأكد عدد من الشيوخ والوجهاء ورجال الدين الاسلامي والمسيحي في تصريحات لمراسل "سبوتنيك" وقوفهم إلى جانب أخوتهم في المحافظات السورية المتضررة من جراء الزلزال، وتقديمهم كل أشكال الدعم والمساعدة لتضميد جراحهم والتخفيف من مصابهم.ودعا شيوخ القبائل والعشائر كافة أبناء المحافظة لدعم أخوتهم لتجاوز المحنة، مؤكدين أن “قدرنا كسوريين واحد، وكما وقفنا صفاً واحداً بوجه كل ما تعرضت له سورية خلال السنوات الماضية، يجب أن نقف اليوم لمواجهة هذه الكارثة المأساوية التي تتطلب منا تقديم كل ما يلزم لأخوتنا لتضميد جراحهم".وفي تصريح لــ "سبوتنيك" قال سالم المنديل، أحد شيوخ قبيلة الجبور العربية: نحن هنا اليوم ليعرف العالم أننا شعب واحد قادر على تجاوز كل المحن بصمودنا وتكاتفنا، وسنقدم كل ما يلزم للمحافظات المنكوبة حتى تجاوز محنتهم.من جهته بين شيخ عشيرة "المحاسن"، رافع الحميدية، لــ "سبوتنيك" أن "المصاب كبير، ويحتاج إلى تضامن وتكاتف كل أبناء سورية، لتخفيف وتضميد جراح أخوتنا، ورسالتنا اليوم أننا معكم وسنبقى معكم، وجاهزون لتقديم كل ما نستطيع لتجاوز مصابكم".ودعا المشاركون في الحملة كافة أبناء المحافظة لدعم أخوتهم لتجاوز المحنة، مؤكدين أن قدرنا كسوريين واحد، وكما وقفنا صفاً واحداً بوجه كل ما تعرضت له سورية خلال السنوات الماضية، يجب أن نقف اليوم لمواجهة هذه الكارثة المأساوية التي تتطلب منا تقديم كل ما يلزم لأخوتنا لتضميد جراحهم.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, مساعدة, زلزال
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, مساعدة, زلزال

قبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة منكوبي الزلزال... صور

20:07 GMT 11.02.2023
© Sputnik . Attia Al-Attiaقبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال
قبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
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حصري
أطلق العشرات من أبناء مكونات مدينة الحسكة السورية، من شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر العربية والكردية والسريانية، والفعاليات الاقتصادية والدينية، حملة تبرعات مالية وعينية كبيرة في مبنى المحافظة دعما للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا خلال الأيام الماضية.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن العشرات من الفعاليات الاجتماعية والقبلية والاقتصادية نفذوا، اليوم السبت 11 شباط/ فبراير، حملة تبرعات علنية تحت مسمى (فزعة أهل الجزيرة)، من خلال تقديم المبالغ المالية والعينية التي وصلت في يومها الأول الى ما يقارب المليار ليرة سورية.
© Sputnik . Attia Al-Attiaقبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال
قبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
قبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال
© Sputnik . Attia Al-Attia
وأكد عدد من الشيوخ والوجهاء ورجال الدين الاسلامي والمسيحي في تصريحات لمراسل "سبوتنيك" وقوفهم إلى جانب أخوتهم في المحافظات السورية المتضررة من جراء الزلزال، وتقديمهم كل أشكال الدعم والمساعدة لتضميد جراحهم والتخفيف من مصابهم.
ودعا شيوخ القبائل والعشائر كافة أبناء المحافظة لدعم أخوتهم لتجاوز المحنة، مؤكدين أن “قدرنا كسوريين واحد، وكما وقفنا صفاً واحداً بوجه كل ما تعرضت له سورية خلال السنوات الماضية، يجب أن نقف اليوم لمواجهة هذه الكارثة المأساوية التي تتطلب منا تقديم كل ما يلزم لأخوتنا لتضميد جراحهم".
© Sputnik . Attia Al-Attiaقبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال
قبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
قبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال
© Sputnik . Attia Al-Attia
وفي تصريح لــ "سبوتنيك" قال سالم المنديل، أحد شيوخ قبيلة الجبور العربية: نحن هنا اليوم ليعرف العالم أننا شعب واحد قادر على تجاوز كل المحن بصمودنا وتكاتفنا، وسنقدم كل ما يلزم للمحافظات المنكوبة حتى تجاوز محنتهم.
من جهته بين شيخ عشيرة "المحاسن"، رافع الحميدية، لــ "سبوتنيك" أن "المصاب كبير، ويحتاج إلى تضامن وتكاتف كل أبناء سورية، لتخفيف وتضميد جراح أخوتنا، ورسالتنا اليوم أننا معكم وسنبقى معكم، وجاهزون لتقديم كل ما نستطيع لتجاوز مصابكم".
© Sputnik . Attia Al-Attiaقبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال
قبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
قبائل شرقي سوريا تطلق حملة تبرعات لمساعدة مواطنيهم من منكوبي الزلزال
© Sputnik . Attia Al-Attia
ودعا المشاركون في الحملة كافة أبناء المحافظة لدعم أخوتهم لتجاوز المحنة، مؤكدين أن قدرنا كسوريين واحد، وكما وقفنا صفاً واحداً بوجه كل ما تعرضت له سورية خلال السنوات الماضية، يجب أن نقف اليوم لمواجهة هذه الكارثة المأساوية التي تتطلب منا تقديم كل ما يلزم لأخوتنا لتضميد جراحهم.
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