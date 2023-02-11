https://sputnikarabic.ae/20230211/مدير-الصحة-العالمية-من-سوريا-أشعر-بالحزن-لرؤية-الظروف-التي-يواجهها-الناجون-من-الزلزال-1073387150.html

مدير "الصحة العالمية" من سوريا: أشعر بالحزن لرؤية الظروف التي يواجهها الناجون من الزلزال

مدير "الصحة العالمية" من سوريا: أشعر بالحزن لرؤية الظروف التي يواجهها الناجون من الزلزال

عبّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، عن حزنه بعد تفقد أحوال ‏الناجين من الزلزال، الذي وقع في سوريا الأسبوع الماضي.‏ 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T15:40+0000

2023-02-11T15:40+0000

2023-02-11T15:40+0000

منظمة الصحة العالمية

أخبار سوريا اليوم

زلزال

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وكتب غيبريسوس على "تويتر": "وصلت إلى حلب في سوريا، ومعنا إمدادات صحية إضافية لمساعدة الناس في جميع أنحاء البلاد".وتابع: "أشعر بالحزن لرؤية الظروف التي يواجهها الناجون، الطقس المتجمد والوصول المحدود للغاية إلى المأوى والغذاء والماء، والتدفئة والرعاية الطبية".وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وصل إلى سوريا اليوم السبت، في زيارة طارئة، للاطلاع عن كثب على الواقع الصحي في المحافظات المنكوبة جراء الزلزال.وقال غيبريسوس فور هبوط طائرته في أرض مطار حلب الدولي: أحضرنا 35 طنا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال.وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريح صحفي مقتضب، أن "طائرة ثانية ستصل إلى سوريا خلال اليومين القادمين، تحمل نحو 30 طنا من المعدات والأجهزة الطبية".وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى، مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

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منظمة الصحة العالمية, أخبار سوريا اليوم, زلزال, الأخبار, العالم العربي