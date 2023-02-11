https://sputnikarabic.ae/20230211/مصدر-أممي-لـسبوتنيك-حصلنا-على-ضمانات-من-المجموعات-المسلحة-لدخول-قافلة-عبر-الخطوط-إلى-إدلب-1073383256.html

مصدر أممي لـ"سبوتنيك": حصلنا على ضمانات من المجموعات المسلحة لدخول قافلة "عبر الخطوط" إلى إدلب

مصدر أممي لـ"سبوتنيك": حصلنا على ضمانات من المجموعات المسلحة لدخول قافلة "عبر الخطوط" إلى إدلب

أكد مصدر أممي لوكالة "سبوتنيك" أن المنظمة الأممية تحصلت على ضمانات من المجموعات المسلحة لدخول قافلة "عبر الخطوط" إلى محافظة إدلب. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T13:12+0000

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وقال المصدر إن المنظمة الدولية ستسيّر في أقرب وقت ممكن 14 شاحنة محملة بالمساعدات العاجلة إلى مناطق سيطرة المجموعات المسلحة شمال غرب سوريا، بعدما حصلت على ضمانات بعدم التعرض للشحنة الإنسانية أو منعها من الوصول إلى المتضررين في تلك المناطق.ويقع معبر "سراقب/ ترنبة" بريف إدلب الشرقي، وتسيطر عليه الدولة السورية، ويعد أحد نقاط التماس التي تفصل مناطق سيطرة الجيش السوري عن مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، وفي مقدمها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.وأكدت مصادر محلية في ريف إدلب، أن مسلحي "جبهة النصرة" بدأوا بالفعل إزالة الألغام التي زرعوها سابقا على الجانب الواقع تحت سيطرتهم من المعبر.وأمس، كشفت مصادر في الأمم المتحدة لـ "سبوتنيك" عن أن تنظيم جبهة النصرة رفض بشكل قطعي دخول المساعدات الإغاثية التي تستعد الحكومة السورية لإرسالها إلى المناطق المنكوبة شمال غرب سوريا.إلا أن المفاوضات الماراثونية التي جرت خلال الساعات الأخيرة، أفضت إلى اتفاق وسط على ما يبدو.كما قالت المصادر التي فضلت عدم إيراد اسمها نظرا لحساسية الموقف، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في حلب، راسل الجهات الحكومية المعنية في المحافظة، وطلب منها التريث في إرسال القوافل الإنسانية إلى مدينة "سرمدا" أقصى شمال غرب سوريا.وقالت المنظمة في مراسلتها أن "المكتب (تنسيق الشؤون الإنسانية في حلب) الإشارة إلى موافقة الوزارة (وزارة الإدارة المحلية) المتعلقة بتنفيذ القافلة العابرة للخطوط من محافظة حلب إلى مدينة سرمدا"، مستدركا قوله: "ويود إعلامكم (مكتب التنسيق) أنه تم تأجيل القافلة المشار إليها إلى إشعار آخر بسبب الظروف اللوجستية لدى الطرف الآخر (جبهة النصرة)".وأكدت المصادر أن مندوبي المنظمة الأممية يعملون بشكل حثيث على إقناع قيادات "جبهة النصرة" بالعدول عن موقفهم الرافض لدخول المساعدات.وأعلنت الحكومة السورية صباح اليوم تجهيز قوافل مساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا الخارجة عن سيطرة الدولة.ومساء أمس، أكد محافظ إدلب ثائر سلهب في حديث خاص لــ"سبوتنيك" اكتمال التحضيرات اللوجستية اللازمة لتمرير قوافل المساعدات إلى شمال غرب سوريا.وقال المحافظ: "إن المحافظة أتمت كافة التحضيرات اللوجستية على معبر (سراقب) الإنساني بريف إدلب الشرقي، تحضيرا لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة المسلحين، الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، بانتظار فتح المعبر من الجهة المقابلة التي يسيطر عليها المسلحون.وأضاف المحافظ أن المعبر الذي يفصل بين مناطق سيطرة الدولة ومناطق سيطرة المسلحين، بات جاهزا بالكامل لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "الدولة السورية معنية بكل مواطن سوري تضرر على أراضيها".وأوضح: "أصبحت قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية جاهزة للدخول عبر معبر سراقب، وبإشراف من قبل الهلال الأحمر السوري ومنظمة الصليب الأحمر الدولي لضمان وصولها إلى مستحقيها".وختم محافظ إدلب حديثه لـ "سبوتنيك" بأن "المحافظة بانتظار تأمين فتح المعبر من الطرف الآخر ".

https://sputnikarabic.ae/20230210/مصادر-أممية-لـ-سبوتنيك-جبهة-النصرة-رفضت-دخول-المساعدات-الحكومية-السورية-إلى-مناطق-سيطرتها--1073366165.html

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