https://sputnikarabic.ae/20230211/وزارة-البيئة-التركية-إحصاء--7584-مبنى-مهدما-و12617-مبنى-متصدعا-جراء-الزلزال--1073385398.html
وزارة البيئة التركية: إحصاء 7584 مبنى مهدما و12617 مبنى متصدعا جراء الزلزال
وزارة البيئة التركية: إحصاء 7584 مبنى مهدما و12617 مبنى متصدعا جراء الزلزال
أعلنت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية إحصاء 7584 مبنى مهدما و12617 مبنى متصدعا في 10 محافظات تركية، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا فجر... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T14:43+0000
2023-02-11T14:43+0000
2023-02-11T14:43+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
زلزال
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وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن "وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي تحصر 7584 مبنى مهدما و12617 مبنى متصدعا في 10 محافظات تضررت من الزلزال".في غضون ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 21848 قتيلا.وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي "حصيلة وفيات الزلزال ارتفعت إلى 21848 والإصابات إلى 80104".وأضاف "زلزال بهذا الحجم يندر مثيله في العالم"، مشيرا إلى أن "تأثير الزلزال فاق تأثير زلزالي 1939 و1999".وتابع أردوغان "الدولة بكل إمكانياتها وأجهزتها تحركت مباشرة بعد الزلزال ومع الصعوبات التي سببتها ظروف المناخ الصعبة شهدنا مصاعب كثيرة في المناطق المنكوبة".
https://sputnikarabic.ae/20230211/وزير-الصحة-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-تتجاوز-20-ألفا-1073369326.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال
العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال
وزارة البيئة التركية: إحصاء 7584 مبنى مهدما و12617 مبنى متصدعا جراء الزلزال
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أعلنت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية إحصاء 7584 مبنى مهدما و12617 مبنى متصدعا في 10 محافظات تركية، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الإثنين 6 شباط/فبراير.
وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن "وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي تحصر 7584 مبنى مهدما و12617 مبنى متصدعا في 10 محافظات تضررت من الزلزال".
في غضون ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 21848 قتيلا.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي "حصيلة وفيات الزلزال ارتفعت إلى 21848 والإصابات إلى 80104".
وأضاف "زلزال بهذا الحجم يندر مثيله في العالم"، مشيرا إلى أن "تأثير الزلزال فاق تأثير زلزالي 1939 و1999".
وتابع أردوغان "الدولة بكل إمكانياتها وأجهزتها تحركت مباشرة بعد الزلزال ومع الصعوبات التي سببتها ظروف المناخ الصعبة شهدنا مصاعب كثيرة في المناطق المنكوبة".