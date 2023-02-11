https://sputnikarabic.ae/20230211/وزير-الصحة-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-تتجاوز-20-ألفا-1073369326.html
وزير الصحة: حصيلة قتلى زلزال تركيا تتجاوز 20 ألفا
وزير الصحة: حصيلة قتلى زلزال تركيا تتجاوز 20 ألفا
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن حصيلة قتلى زلزال يوم الاثنين المدمر ارتفعت إلى 20213 قتيلا في تركيا. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T00:19+0000
2023-02-11T00:19+0000
2023-02-11T00:18+0000
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وأشار قوجة إلى أنه تم تسجيل 80052 مصابا في البلاد.وذكر قوجة أن محافظة هاتاي بجنوبي تركيا سجلت العدد الأكبر من القتلى والمصابين، إذ سجلت 6205 قتلى و17823 مصابا.وأخبر الصحفيين في هاتاي، أنه "عقب الاستجابة الطارئة، تم نقل 20 ألفا من مواطنينا الذين أنقذوا من تحت الأنقاض إلى مقاطعات خارج المنطقة عن طريق الطائرات، وسيارات الإسعاف البرية، والمركبات البحرية".ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
وزير الصحة: حصيلة قتلى زلزال تركيا تتجاوز 20 ألفا
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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن حصيلة قتلى زلزال يوم الاثنين المدمر ارتفعت إلى 20213 قتيلا في تركيا.
وأشار قوجة إلى أنه تم تسجيل 80052 مصابا في البلاد.
وذكر قوجة أن محافظة هاتاي بجنوبي تركيا سجلت العدد الأكبر
من القتلى والمصابين، إذ سجلت 6205 قتلى و17823 مصابا.
وأخبر الصحفيين في هاتاي، أنه "عقب الاستجابة الطارئة، تم نقل 20 ألفا من مواطنينا الذين أنقذوا من تحت الأنقاض إلى مقاطعات خارج المنطقة عن طريق الطائرات، وسيارات الإسعاف البرية، والمركبات البحرية".
ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض
، في المناطق التي ضربها الزلزال.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.