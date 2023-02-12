عربي
https://sputnikarabic.ae/20230212/أنصار-الله-تدعو-إلى-إلغاء-آلية-الأمم-المتحدة-أنفيم-لتفتيش-السفن-المتجهة-لميناء-الحديدة-1073401549.html
"أنصار الله" تدعو إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة "أنفيم" لتفتيش السفن المتجهة لميناء الحديدة
"أنصار الله" تدعو إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة "أنفيم" لتفتيش السفن المتجهة لميناء الحديدة
أكد نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، حسين العزي، اليوم الأحد، أن وصول السفن التجارية إلى موانئ... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T00:25+0000
2023-02-12T00:31+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
منظمة الأمم المتحدة
أوضاع اليمن
صراع اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104488/90/1044889031_0:99:2131:1298_1920x0_80_0_0_ced50d0ff1ccc33df668d1f1634c3b87.jpg
القاهرة، 12 فبراير - سبوتنيك. وقال العزي عبر "تويتر"، ملمحا إلى وصول سفن تجارية إلى الحديدة دون اعتراض، "العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة -دون احتجاز أو تأخير- خطوة أولية في الاتجاه الصحيح وتحتاج لتعزيز وتوسيع عبر إلغاء (الأونفيم)".يأتي موقف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله"، بعد أيام من اتهامه الأمم المتحدة بإعاقة وصول السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، من خلال امتناع الآلية الأممية "أنفيم" عن الترخيص لإحدى السفن. معتبراً ذلك "تعسفاً سيكلف الأمم المتحدة الكثير".وبين الحين والآخر تتهم "أنصار الله" التحالف العربي باحتجاز السفن المحملة بالوقود والمصرح لها من الأمم المتحدة بالتوجه إلى موانئ الحديدة التي تديرها الجماعة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/اليمن-أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لإنقاذ-أكثر-من-4-آلاف-مريض-بالفشل-الكلوي-1071405018.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104488/90/1044889031_134:0:1998:1398_1920x0_80_0_0_464c14eaa80e9ce13c1798b3085e3717.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, أوضاع اليمن, صراع اليمن
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, أوضاع اليمن, صراع اليمن

"أنصار الله" تدعو إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة "أنفيم" لتفتيش السفن المتجهة لميناء الحديدة

00:25 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 00:31 GMT 12.02.2023)
© AFP 2023 / -ميناء الحديدة في اليمن
ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
أكد نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، حسين العزي، اليوم الأحد، أن وصول السفن التجارية إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، دون احتجاز أو تأخير من التحالف العربي بقيادة السعودية، يمثل بارقة أمل للسلام، داعياً إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "أنفيم".
القاهرة، 12 فبراير - سبوتنيك. وقال العزي عبر "تويتر"، ملمحا إلى وصول سفن تجارية إلى الحديدة دون اعتراض، "العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة -دون احتجاز أو تأخير- خطوة أولية في الاتجاه الصحيح وتحتاج لتعزيز وتوسيع عبر إلغاء (الأونفيم)".
وأضاف: "أحيي كل العقلاء والخيرين وأدعو الجميع للمزيد والمزيد من العمل الإيجابي، والإصرار المشترك على تعزيز فرص السلام".
يأتي موقف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله"، بعد أيام من اتهامه الأمم المتحدة بإعاقة وصول السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، من خلال امتناع الآلية الأممية "أنفيم" عن الترخيص لإحدى السفن. معتبراً ذلك "تعسفاً سيكلف الأمم المتحدة الكثير".
أزمة إنسانية مرعبة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
اليمن... "أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لإنقاذ أكثر من 4 آلاف مريض بالفشل الكلوي
20 ديسمبر 2022, 14:21 GMT
وبين الحين والآخر تتهم "أنصار الله" التحالف العربي باحتجاز السفن المحملة بالوقود والمصرح لها من الأمم المتحدة بالتوجه إلى موانئ الحديدة التي تديرها الجماعة.

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала