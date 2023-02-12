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https://sputnikarabic.ae/20230212/أول-شحنة-إغاثة-أوروبية-قادمة-من-إيطاليا-تصل-دمشق-صور-1073434947.html
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق.. صور
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق.. صور
وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، أول شحنة مساعدات أوروبيّة قادمة من إيطاليا عبر لبنان، وتسلمتّها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T21:25+0000
2023-02-12T21:42+0000
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والشحنة مؤلفة من 4 سيارات إسعاف و30 طنا من الأدوية والمواد الطبية والألبسة الشتويّة لمتضرري الزلزال، إلى جانب فريق طبي إيطالي مكون من 4 أطباء متخصصين في جراحة العظام برئاسة الطبيب السوري تمام يوسف لدعم المتطوعين أثناء عملهم في علاج المصابين، كما تضمنت معدات خاصة بعمليات الإنقاذ.وتسلم القافلة رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا "ماسيميليانو د أنطونو"، ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور حسام الشرقاوي.حبوباتي وخلال تصريح للصحفيين أكد أن شحنة المساعدات هذه لن تكون الأخيرة، وهناك وعود بوصول المزيد من القوافل القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن الهلال الأحمر يعنى بكل سوري موجود على الأرض السورية وسيعمل على إيصال المساعدات إلى جميع المتضررين أينما كانوا حتى في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية.وشدّد حبوباتي على أن العمل الإنساني فوق كل العقوبات ويجب ألا يكون له حدود بل ويجب دعمه من قبل الحكومات جميعها بما في ذلك الإدارة الأمريكية.وأضاف أن منظمة الهلال الأحمر هي منظمة حيادية غير تابعة لأحد كما يروج في بعض وسائل الإعلام، وأن الهدف الأسمى للمنظمة هو إيصال المساعدات للمحتاجين، معبراً عن شكره للحكومة الإيطالية التي أخذت الخطوة الأولى بين الدول الغربية للاستجابة للمعاناة الإنسانية التي تشهدها سوريا جراء كارثة الزلزال.بدوره عبّر الطبيب تمام يوسف أحد الأطباء القادمين، للصحفيين عن تعازيه لذوي ضحايا كارثة الزلزال، والتضامن الكامل مع كل المتضررين باسمه واسم مجموعة مشافي "سان دوناتو" الإيطالية التي جهزت الشحنة.وتابع يوسف بالقول "نؤكد أن أي مواطن لديه حاجة جراء الكارثة سيكون هدف لنا لتقديم كل الدعم والعون له"، لافتا إلى أن طائرة مساعدات تُجهز في رومانيا ستصل خلال الأيام القادمة، وأن الشحنة اليوم هي بداية القوافل التي ستصل تباعا من دول الاتحاد الأوربي إلى دمشق.وعن آلية وصول المساعدات إلى المطارات السورية بشكل مباشر، أشار يوسف إلى ان العمل يتم على هذا الموضوع لتسهيل تدفق المساعدات إلى سوريا بشكل مباشر في القريب العاجل، معبر عن أمله أن تكون هذه الكارثة التي حلّت بالشعب السوري بمثابة بداية لرفع العقوبات الغربية.وتشهد المطارات السوريّة منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال وصول عشرات الطائرات القادمة من دول عدّة عربية وأجنبية وفي مقدمتها روسيا رغم كل العقوبات الغربية المفروضة، والمحمّلة بالمواد الإغاثيّة والطبيّة والأدوات اللازمة للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230207/مخاطبا-الاتحاد-الأوروبي-رئيس-الهلال-الأحمر-السوري-كفى-مهزلة-الحصار-1073219134.html
https://sputnikarabic.ae/20230212/وصول-طائرة-إغاثة-بيلاروسية-لمتضرري-الزلزال-إلى-مطار-اللاذقية-فيديو-وصور-1073429734.html
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أخبار سوريا اليوم, زلزال, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, زلزال, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق.. صور

21:25 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 21:42 GMT 12.02.2023)
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
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حصري
وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، أول شحنة مساعدات أوروبيّة قادمة من إيطاليا عبر لبنان، وتسلمتّها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
والشحنة مؤلفة من 4 سيارات إسعاف و30 طنا من الأدوية والمواد الطبية والألبسة الشتويّة لمتضرري الزلزال، إلى جانب فريق طبي إيطالي مكون من 4 أطباء متخصصين في جراحة العظام برئاسة الطبيب السوري تمام يوسف لدعم المتطوعين أثناء عملهم في علاج المصابين، كما تضمنت معدات خاصة بعمليات الإنقاذ.
وتسلم القافلة رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا "ماسيميليانو د أنطونو"، ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور حسام الشرقاوي.
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
4/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
6/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
7/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
8/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
9/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
10/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
13/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . WASEL HUMAIDA أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال - سبوتنيك عربي
15/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
© Sputnik . Monzer Saidطائرة إغاثة بيلاروسية لمتضرري الزلزال.. ومسؤول سوري يطالب المجتمع الدولي بمد يد العون
طائرة إغاثة بيلاروسية لمتضرري الزلزال.. ومسؤول سوري يطالب المجتمع الدولي بمد يد العون - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Monzer Said
طائرة إغاثة بيلاروسية لمتضرري الزلزال.. ومسؤول سوري يطالب المجتمع الدولي بمد يد العون
1/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
2/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
3/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
4/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
5/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
6/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
7/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
8/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
9/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
10/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
11/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
12/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
13/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
14/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
15/16
© Sputnik . WASEL HUMAIDA
أول شحنة إغاثة أوروبية قادمة من إيطاليا تصل دمشق لمساعدة متضرري الزلزال
16/16
© Sputnik . Monzer Said
طائرة إغاثة بيلاروسية لمتضرري الزلزال.. ومسؤول سوري يطالب المجتمع الدولي بمد يد العون
حبوباتي وخلال تصريح للصحفيين أكد أن شحنة المساعدات هذه لن تكون الأخيرة، وهناك وعود بوصول المزيد من القوافل القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن الهلال الأحمر يعنى بكل سوري موجود على الأرض السورية وسيعمل على إيصال المساعدات إلى جميع المتضررين أينما كانوا حتى في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية.
وشدّد حبوباتي على أن العمل الإنساني فوق كل العقوبات ويجب ألا يكون له حدود بل ويجب دعمه من قبل الحكومات جميعها بما في ذلك الإدارة الأمريكية.
وأضاف أن منظمة الهلال الأحمر هي منظمة حيادية غير تابعة لأحد كما يروج في بعض وسائل الإعلام، وأن الهدف الأسمى للمنظمة هو إيصال المساعدات للمحتاجين، معبراً عن شكره للحكومة الإيطالية التي أخذت الخطوة الأولى بين الدول الغربية للاستجابة للمعاناة الإنسانية التي تشهدها سوريا جراء كارثة الزلزال.
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بدوره عبّر الطبيب تمام يوسف أحد الأطباء القادمين، للصحفيين عن تعازيه لذوي ضحايا كارثة الزلزال، والتضامن الكامل مع كل المتضررين باسمه واسم مجموعة مشافي "سان دوناتو" الإيطالية التي جهزت الشحنة.
وتابع يوسف بالقول "نؤكد أن أي مواطن لديه حاجة جراء الكارثة سيكون هدف لنا لتقديم كل الدعم والعون له"، لافتا إلى أن طائرة مساعدات تُجهز في رومانيا ستصل خلال الأيام القادمة، وأن الشحنة اليوم هي بداية القوافل التي ستصل تباعا من دول الاتحاد الأوربي إلى دمشق.
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وعن آلية وصول المساعدات إلى المطارات السورية بشكل مباشر، أشار يوسف إلى ان العمل يتم على هذا الموضوع لتسهيل تدفق المساعدات إلى سوريا بشكل مباشر في القريب العاجل، معبر عن أمله أن تكون هذه الكارثة التي حلّت بالشعب السوري بمثابة بداية لرفع العقوبات الغربية.
وتشهد المطارات السوريّة منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال وصول عشرات الطائرات القادمة من دول عدّة عربية وأجنبية وفي مقدمتها روسيا رغم كل العقوبات الغربية المفروضة، والمحمّلة بالمواد الإغاثيّة والطبيّة والأدوات اللازمة للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة.
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