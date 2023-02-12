https://sputnikarabic.ae/20230212/بيدرسون-المنظمات-الأممية-تعمل-بكل-قوة-لدعم-جهود-إغاثة-المتضررين-في-سوريا-جراء-الزلزال-1073426165.html
بيدرسون: المنظمات الأممية تعمل بكل قوة لدعم جهود إغاثة المتضررين في سوريا جراء الزلزال
بيدرسون: المنظمات الأممية تعمل بكل قوة لدعم جهود إغاثة المتضررين في سوريا جراء الزلزال
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، تعمل بكل طاقتها لدعم جهود الإغاثة في سوريا، في أعقاب الزلزال المدمر،... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T16:14+0000
2023-02-12T16:14+0000
2023-02-12T16:14+0000
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دمشق- سبوتنيك. وقال بيدرسون، في تصريح للصحفيين عقب وصوله إلى دمشق اليوم الأحد، "نحن نحاول الآن استنفار كل الدعم الممكن والتمويل اللازم، فالوقت الآن هو للوحدة وللجهد المشترك لدعم الشعب السوري".وأضاف "نحتاج إلى كل المعابر الموجودة داخل سوريا وعبر الحدود والمزيد من المساعدات، لذلك أنا أعمل مع جميع منظمات الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود وهذه رسالتي الأهم الآن إلى سوريا".وأعرب المبعوث الأممي عن "تعازيه الحارة لأسر ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا".وقال "رأينا صورا تدمي القلوب لأهالي يعانون، ولكن أيضا رأينا صورا بطولية لأفراد ومدنيين وكوادر إنسانية لإنقاذ الأرواح، وهذه هي الجهود التي نحن بحاجة لدعمها".وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين السادس من شباط/فبراير الجاري، إلى 1480 قتيلا، و2341 مصابا في سوريا، فيما تجاوز عدد ضحاياه في تركيا 29600 قتيلا.وعبرت دول عديدة عن تضامنها مع الشعب السوري بعد حدوث الزلزال.ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والجزائر، ومصر، وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230212/وزير-خارجية-الإمارات-يزور-سوريا-بعد-الزلزال-المدمر-ويلتقي-الأسد-1073415763.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال, الأخبار
بيدرسون: المنظمات الأممية تعمل بكل قوة لدعم جهود إغاثة المتضررين في سوريا جراء الزلزال
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أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، تعمل بكل طاقتها لدعم جهود الإغاثة في سوريا، في أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب المنطقة قبل أيام.
دمشق- سبوتنيك. وقال بيدرسون، في تصريح للصحفيين عقب وصوله إلى دمشق اليوم الأحد، "نحن نحاول الآن استنفار كل الدعم الممكن والتمويل اللازم، فالوقت الآن هو للوحدة وللجهد المشترك لدعم الشعب السوري".
وأضاف "نحتاج إلى كل المعابر الموجودة داخل سوريا
وعبر الحدود والمزيد من المساعدات، لذلك أنا أعمل مع جميع منظمات الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود وهذه رسالتي الأهم الآن إلى سوريا".
وأعرب المبعوث الأممي عن "تعازيه الحارة لأسر ضحايا الزلزال
في سوريا وتركيا".
وقال "رأينا صورا تدمي القلوب لأهالي يعانون، ولكن أيضا رأينا صورا بطولية لأفراد ومدنيين وكوادر إنسانية لإنقاذ الأرواح، وهذه هي الجهود التي نحن بحاجة لدعمها".
وأشار بيدرسون إلى أن "زيارته إلى سوريا كان مخطط لها قبل وقوع الزلزال، لكن الوقت الآن للعمل".
وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين السادس من شباط/فبراير الجاري، إلى 1480 قتيلا، و2341 مصابا في سوريا، فيما تجاوز عدد ضحاياه في تركيا 29600 قتيلا.
وعبرت دول عديدة عن تضامنها مع الشعب السوري بعد حدوث الزلزال
.
ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والجزائر، ومصر، وغيرها.