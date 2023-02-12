https://sputnikarabic.ae/20230212/إدارة-الطيران-الأمريكية-تغلق-المجال-الجوي-فوق-مونتانا-لفترة-وجيزة-1073402768.html
إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي فوق مونتانا لفترة وجيزة
إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي فوق مونتانا لفترة وجيزة
قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها أعادت فتح المجال الجوي في ولاية مونتانا بعد إغلاقه لفترة وجيزة بسبب أنشطة لوزارة الدفاع، لم يتم الكشف... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T02:57+0000
2023-02-12T02:57+0000
2023-02-12T02:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية
العالم
جسم طائر
مونتانا
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وكانت إدارة الطيران قد أصدرت إشعاراً بحظر الرحلات الجوية في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلاً بحرياً حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية، وصنفت المنطقة على أنها "مجال جوي للدفاع الوطني".ولكنها أكدت في الوقت ذاته أنه لم يتم العثور على أي شيء خارج عن المألوف.وأصدرت الإدارة إجراءات مماثلة رداً على ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني حلق في الأجواء الأمريكية من مونتانا إلى ساوث كارولاينا، وتم إسقاطه في وقت سابق من هذا الشهر.وأمس السبت، أسقطت قوات الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) جسما مجهولا فوق الأجواء الكندية، ليكون بذلك الجسم الثاني الذي تسقطه نوارد في أقل من يوم.
https://sputnikarabic.ae/20230212/البيت-الأبيض-يكشف-تفاصيل-الجسم-المجهول-الذي-أسقط-فوق-كندا-1073402374.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية, العالم, جسم طائر, مونتانا
الولايات المتحدة الأمريكية, إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية, العالم, جسم طائر, مونتانا
إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي فوق مونتانا لفترة وجيزة
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قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها أعادت فتح المجال الجوي في ولاية مونتانا بعد إغلاقه لفترة وجيزة بسبب أنشطة لوزارة الدفاع، لم يتم الكشف عنها.
وكانت إدارة الطيران قد أصدرت إشعاراً بحظر الرحلات الجوية في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلاً بحرياً حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية، وصنفت المنطقة على أنها "مجال جوي للدفاع الوطني
".
ورفضت إدارة الطيران الاتحادية الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بمنطاد آخر أو شيء من هذا القبيل.
وأصدرت الإدارة إجراءات مماثلة رداً على ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني حلق في الأجواء الأمريكية من مونتانا إلى ساوث كارولاينا، وتم إسقاطه في وقت سابق من هذا الشهر.
وأمس السبت، أسقطت قوات الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) جسما مجهولا فوق الأجواء الكندية، ليكون بذلك الجسم الثاني الذي تسقطه نوارد في أقل من يوم.