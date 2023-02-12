https://sputnikarabic.ae/20230212/إسرائيل-تجدد-استعدادها-للوساطة-بين-موسكو-وكييف-1073430734.html

إسرائيل تجدد استعدادها للوساطة بين موسكو وكييف

إسرائيل تجدد استعدادها للوساطة بين موسكو وكييف

اعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي أن إسرائيل مستعدة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إذا رغبت كييف وموسكو في ذلك. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T19:01+0000

2023-02-12T19:01+0000

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وقال برودسكي على هواء تلفزيون عموم أوكرانيا اليوم الأحد: "رد رئيس وزرائنا بأنه إذا كانت هناك رغبة من جانب روسيا وأوكرانيا، فهو مستعد للعمل كوسيط، لقد تحدثنا عن هذا من قبل، إذا كانت هناك رغبة في أن نكون وسطاء فسنفعل ذلك".وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 5 فبراير/ شباط، الذي بذل مساعي تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن دولا غربية أفسدت تلك المحاولات.وقال بينيت، في مقابلة صحفية، "كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا... لقد قطعوا المفاوضات".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن الغرب قرر عند لحظة معينة "تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من التفاوض".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.وأشار إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.

https://sputnikarabic.ae/20230206/خبراء-وعد-بوتين-لبينيت-يعكس-امتناع-روسيا-عن-الأعمال-البربرية-على-غرارأمريكا-1073189972.html

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