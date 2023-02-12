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https://sputnikarabic.ae/20230212/إعادة-فتح-بوابة-الحدود-بين-تركيا-وأرمينيا-بعد-30-عاما-لنقل-مساعدات-الزلازل-1073403502.html
إعادة فتح بوابة الحدود بين تركيا وأرمينيا بعد 30 عاما لنقل مساعدات الزلازل
إعادة فتح بوابة الحدود بين تركيا وأرمينيا بعد 30 عاما لنقل مساعدات الزلازل
فتحت بوابة الحدود بين تركيا وأرمينيا لأول مرة منذ 30 عاما لنقل المساعدات الإنسانية لضحايا الزلازل المُدمرة التي ضربت جنوبي تركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T05:27+0000
2023-02-12T05:27+0000
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وأفاد التقرير بأن وفدا أرمينيا، مع 5 شاحنات من المساعدات، دخل تركيا عبر بوابة أليكان الحدودية في مقاطعة إغدير شرق تركيا. ومر وفد الإغاثة الأرميني، الذي كان يحمل 100 طن من الطعام والأدوية ومياه الشرب عبر البوابة في الصباح، متجها إلى مقاطعة أديامان الجنوبية الشرقية، وفقا لتغريدة سردار كيليتش، الممثل الخاص لتركيا لمحادثات التطبيع مع أرمينيا على "تويتر" يوم السبت. ويوم الثلاثاء، قدم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تعازيه ودعمه للشعب التركي في محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي الوقت نفسه، أرسلت أرمينيا 27 من عمال الإنقاذ إلى تركيا المنكوبة بالزلازل للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في البلاد يوم الأربعاء. وجدير بالذكر أن المرة الأخيرة التي أُستخدمت فيه بوابة أليكان الحدودية كانت في زلزال 1988 الذي ضرب أرمينيا، حيث عبر الهلال الأحمر التركي البوابة الحدودية لإرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة. وقد قطعت تركيا العلاقات الدبلوماسية وأغلقت الحدود مع أرمينيا في 1993 لدعم أذربيجان التي كانت تخوض حربًا مع أرمينيا حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، قبل بدء محادثات إعادة تطبيع العلاقات بين الجارتين في 2022. ويوم الاثنين 6 فبراير/ شباط، ضرب زلزالان مدمران بقوة 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر 10 مقاطعات في جنوب تركيا، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 21848 شخصا حتى الآن وإصابة أكثر من 80 ألفًا، وفق أحدث الإحصائيات.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال
أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال

إعادة فتح بوابة الحدود بين تركيا وأرمينيا بعد 30 عاما لنقل مساعدات الزلازل

05:27 GMT 12.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamraزلزال تركيا
زلزال تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
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فتحت بوابة الحدود بين تركيا وأرمينيا لأول مرة منذ 30 عاما لنقل المساعدات الإنسانية لضحايا الزلازل المُدمرة التي ضربت جنوبي تركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول".
وأفاد التقرير بأن وفدا أرمينيا، مع 5 شاحنات من المساعدات، دخل تركيا عبر بوابة أليكان الحدودية في مقاطعة إغدير شرق تركيا.
ومر وفد الإغاثة الأرميني، الذي كان يحمل 100 طن من الطعام والأدوية ومياه الشرب عبر البوابة في الصباح، متجها إلى مقاطعة أديامان الجنوبية الشرقية، وفقا لتغريدة سردار كيليتش، الممثل الخاص لتركيا لمحادثات التطبيع مع أرمينيا على "تويتر" يوم السبت.
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ويوم الثلاثاء، قدم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تعازيه ودعمه للشعب التركي في محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي الوقت نفسه، أرسلت أرمينيا 27 من عمال الإنقاذ إلى تركيا المنكوبة بالزلازل للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في البلاد يوم الأربعاء. وجدير بالذكر أن المرة الأخيرة التي أُستخدمت فيه بوابة أليكان الحدودية كانت في زلزال 1988 الذي ضرب أرمينيا، حيث عبر الهلال الأحمر التركي البوابة الحدودية لإرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.
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وقد قطعت تركيا العلاقات الدبلوماسية وأغلقت الحدود مع أرمينيا في 1993 لدعم أذربيجان التي كانت تخوض حربًا مع أرمينيا حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، قبل بدء محادثات إعادة تطبيع العلاقات بين الجارتين في 2022.
ويوم الاثنين 6 فبراير/ شباط، ضرب زلزالان مدمران بقوة 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر 10 مقاطعات في جنوب تركيا، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 21848 شخصا حتى الآن وإصابة أكثر من 80 ألفًا، وفق أحدث الإحصائيات.
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