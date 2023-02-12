https://sputnikarabic.ae/20230212/السعودية-ترسل-رائدة-ورائد-فضاء-لمحطة-الفضاء-الدولية-1073417859.html

السعودية ترسل رائدة ورائد فضاء لمحطة الفضاء الدولية

السعودية ترسل رائدة ورائد فضاء لمحطة الفضاء الدولية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إرسال أول رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن إعلان المملكة يأتي في إطار سعيها لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة إلى الفضاء.وأضافت أن السعودية تريد الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء.وأشارت إلى أن رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني، سينضمان إلى طاقم مهمة "AX-2" الفضائية.ووفقا للوكالة، ستنطلق الرحلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيتضمن البرنامج تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة، وهما مريم فردوس وعلي الغامدي.يذكر أن الهيئة السعودية للفضاء أطلقت في وقت سابق برنامج المملكة لرواد الفضاء، وتأتي هذه الرحلة ضمن حزمة متكاملة بهدف تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، تنفيذا لرؤية المملكة 2030.

https://sputnikarabic.ae/20220923/ما-الفوائد-التي-ستعود-على-السعودية-من-إطلاق-برنامجها-الوطني-للفضاء-1068156804.html

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