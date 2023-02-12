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https://sputnikarabic.ae/20230212/روسيا-تصدر-أسلحة-إلى-الهند-بأكثر-من-13-مليار-دولار-خلال-السنوات-الخمس-الماضية-1073435650.html
روسيا تصدر أسلحة إلى الهند بأكثر من 13 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية
روسيا تصدر أسلحة إلى الهند بأكثر من 13 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية
أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، اليوم الأحد، أن روسيا صدرت أسلحة إلى الهند بقيمه تزيد عن 13 مليار دولار خلال... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T21:51+0000
2023-02-12T21:58+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال شوغاييف، للصحفيين قبل افتتاح معرض "إيرو إينديا 2023" في قاعدة يلاهانكا الجوية بمدينة بنغالور: '...لا تزال روسيا واحدة من" اللاعبين "الرئيسيين في سوق الأسلحة الهندي. فقد تجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات المنتجات العسكرية الروسية على مدى السنوات الخمس الماضية إلى الهند 13 مليار دولار أمريكي".وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، وقعت موسكو ونيودلهي عقدًا لتوريد خمس مجموعات من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400 تريومف" بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار، ووصفت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني "روس أوبورون إكسبورت" هذه الصفقة بأنها الأكبر في التاريخ. وستتم التسويات الخاصة بتصدير أنظمة الدفاع الجوي بالعملات الوطنية. ومن المتوقع أن تكتمل عمليات التسليم بحلول نيسان/أبريل 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الهند-وروسيا-تعلنان-التزامهما-بتنفيذ-عقد-توريد-إس--400-1073184663.html
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أخبار الهند اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, موسكو
أخبار الهند اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, موسكو

روسيا تصدر أسلحة إلى الهند بأكثر من 13 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية

21:51 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 21:58 GMT 12.02.2023)
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، اليوم الأحد، أن روسيا صدرت أسلحة إلى الهند بقيمه تزيد عن 13 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن حجم الطلب على الأسلحة بين موسكو ونيودلهي يبلغ أكثر من 10 مليارات دولار.
موسكو- سبوتنيك. وقال شوغاييف، للصحفيين قبل افتتاح معرض "إيرو إينديا 2023" في قاعدة يلاهانكا الجوية بمدينة بنغالور: '...لا تزال روسيا واحدة من" اللاعبين "الرئيسيين في سوق الأسلحة الهندي. فقد تجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات المنتجات العسكرية الروسية على مدى السنوات الخمس الماضية إلى الهند 13 مليار دولار أمريكي".
منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة لطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
الهند وروسيا تعلنان التزامهما بتنفيذ عقد توريد "إس- 400"
6 فبراير, 15:24 GMT
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، وقعت موسكو ونيودلهي عقدًا لتوريد خمس مجموعات من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400 تريومف" بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار، ووصفت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني "روس أوبورون إكسبورت" هذه الصفقة بأنها الأكبر في التاريخ. وستتم التسويات الخاصة بتصدير أنظمة الدفاع الجوي بالعملات الوطنية. ومن المتوقع أن تكتمل عمليات التسليم بحلول نيسان/أبريل 2023.
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