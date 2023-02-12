https://sputnikarabic.ae/20230212/روسيا-والسعودية-تعتزمان-رفع-حجم-التبادل-التجاري-إلى-5-مليارات-دولار-1073404995.html
روسيا والسعودية تعتزمان رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
روسيا والسعودية تعتزمان رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
أعلن السفير الروسي لدى الرياض سيرغي كوزلوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن هناك شروطا مسبقة لنمو التجارة بين روسيا والسعودية، ويعتزم الطرفان الوصول إلى رقم 5... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T06:40+0000
2023-02-12T06:40+0000
2023-02-12T06:40+0000
العالم العربي
روسيا
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ووفقًا له، تتميز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بديناميكيات إيجابية، رغم أنه وفقًا للبيانات الأولية، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، انخفضت قيمة التجارة الروسية السعودية بشكل طفيف.وقال: "ومع ذلك، فإن حجمها البالغ 1.6 مليار دولار كبير للغاية. في رأينا، هناك شروط جيدة لمزيد من النمو في عام 2023. علاوة على ذلك، يعتزم الجانبان الروسي والسعودي في المستقبل المنظور الوصول إلى 5 مليارات دولار".وأشار إلى أن موسكو تعتبر الرياض شريكًا تجاريًا واقتصاديًا واعدًا يتنامى دوره في الشؤون العالمية والإقليمية بشكل مطرد.كما لفت السفير الروسي الانتباه إلى أن العلاقات بين موسكو والرياض يمكن أن تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.وأشار إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين في السنوات الأخيرة لها اتجاه ثابت نحو التطور التدريجي، وأساس ذلك هو نهج مشترك أو متزامن لمعظم القضايا الدولية والإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/موسكو-تكثف-العمل-مع-المملكة-العربية-السعودية-لتوسيع-التعاون-العسكري-التقني-1073403146.html
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العالم العربي, روسيا
روسيا والسعودية تعتزمان رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
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أعلن السفير الروسي لدى الرياض سيرغي كوزلوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن هناك شروطا مسبقة لنمو التجارة بين روسيا والسعودية، ويعتزم الطرفان الوصول إلى رقم 5 مليارات دولار.
ووفقًا له، تتميز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بديناميكيات إيجابية، رغم أنه وفقًا للبيانات الأولية، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، انخفضت قيمة التجارة الروسية السعودية بشكل طفيف.
وقال: "ومع ذلك، فإن حجمها البالغ 1.6 مليار دولار كبير للغاية. في رأينا، هناك شروط جيدة لمزيد من النمو في عام 2023. علاوة على ذلك، يعتزم الجانبان الروسي والسعودي في المستقبل المنظور الوصول إلى 5 مليارات دولار".
وأشار إلى أن موسكو تعتبر الرياض شريكًا تجاريًا واقتصاديًا واعدًا يتنامى دوره في الشؤون العالمية والإقليمية بشكل مطرد.
كما لفت السفير الروسي الانتباه إلى أن العلاقات بين موسكو والرياض يمكن أن تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين في السنوات الأخيرة لها اتجاه ثابت نحو التطور التدريجي، وأساس ذلك هو نهج مشترك أو متزامن لمعظم القضايا الدولية والإقليمية.