https://sputnikarabic.ae/20230212/في-أول-غارة-بعد-الزلزال-طائرة-تركية-تحيد-قياديا-في-قسد-1073426567.html
في أول غارة بعد الزلزال… طائرة تركية تحيد قياديا في "قسد"
في أول غارة بعد الزلزال… طائرة تركية تحيد قياديا في "قسد"
في أول استهدف جوي تركي لمواقع "قسد" في سوريا بعد كارثة الزلزال، قتل قيادي بارز من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي مع مرافقه بصاروخ استهدف سيارتهم، أطلقته... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T16:40+0000
2023-02-12T16:40+0000
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وقالت مصادر بريف حلب لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن قياديا بارزا يعتقد أنه من جنسية غير سورية في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، لقي مصرعه مع مرافقه باستهداف مسيرة تركية سيارة عسكرية كانت تقلهم بريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي التابعة لمحافظة حلب.وتابعت المصادر أن الاستهداف أدى لانقلاب السيارة عن الطريق بالقرب من قرية مناز بريف عين العرب، التي تعتبر من أهم معاقل قوات "قسد"، مشيرة إلى أنه الاستهداف الأول بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الـ 6 من فبراير/ شباط الجاري وأدى إلى مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص.وقتل مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم قياديين بارزين أغلبهم من الجنسية التركية، في 9 عمليات جوية نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي في مناطق سيطرة "قسد" شمال وشمال شرق سوريا، حيث وقع أكثرها بريف الحسكة، منذ مطلع العام الحالي 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230212/29605-ألف-قتيل-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-1073424390.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
في أول غارة بعد الزلزال… طائرة تركية تحيد قياديا في "قسد"
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في أول استهدف جوي تركي لمواقع "قسد" في سوريا بعد كارثة الزلزال، قتل قيادي بارز من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي مع مرافقه بصاروخ استهدف سيارتهم، أطلقته طائرة مسيرة تركية في ريف حلب.
وقالت مصادر بريف حلب لمراسل "سبوتنيك
" شرقي سوريا، إن قياديا بارزا يعتقد أنه من جنسية غير سورية في قوات "قسد
" الموالية للجيش الأمريكي، لقي مصرعه مع مرافقه باستهداف مسيرة تركية سيارة عسكرية كانت تقلهم بريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي التابعة لمحافظة حلب.
وتابعت المصادر أن الاستهداف أدى لانقلاب السيارة عن الطريق بالقرب من قرية مناز بريف عين العرب، التي تعتبر من أهم معاقل قوات "قسد"، مشيرة إلى أنه الاستهداف الأول بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الـ 6 من فبراير/ شباط الجاري وأدى إلى مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص.
وقتل مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم قياديين بارزين أغلبهم من الجنسية التركية، في 9 عمليات جوية نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي في مناطق سيطرة "قسد" شمال وشمال شرق سوريا
، حيث وقع أكثرها بريف الحسكة، منذ مطلع العام الحالي 2023.