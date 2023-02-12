https://sputnikarabic.ae/20230212/29605-ألف-قتيل-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-1073424390.html
29605 ألف قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا
29605 ألف قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 29 ألفا و605 قتلى، وفق آخر إحصاء رسمي تم الإعلان عنه عصر اليوم الأحد. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T15:24+0000
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وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى حتى الساعة 15.55 بالتوقيت المحلي لتركيا (12.55 توقيت غرينتش)، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وأضافت "آفاد" في بيانها أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.وأشارت إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.وامس السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الزلزال الذي هز جنوب البلاد قبل أيام أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999.وقال أردوغان إن الزلزال أدى لحدوث دمار على مساحة 500 كيلومتر وأنه شُعر به على مساحة ألف كيلومتر.وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/أردوغان-الزلزال-الأخير-أكثر-تدميرا-بثلاثة-أضعاف-من-نظيره-في-1999-1073385528.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
29605 ألف قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا
15:24 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 15:40 GMT 12.02.2023) تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 29 ألفا و605 قتلى، وفق آخر إحصاء رسمي تم الإعلان عنه عصر اليوم الأحد.
وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن حصيلة الوفيات
جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى حتى الساعة 15.55 بالتوقيت المحلي لتركيا (12.55 توقيت غرينتش)، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.
وأضافت "آفاد" في بيانها أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.
وأشارت إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.
وامس السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
، إن الزلزال الذي هز جنوب البلاد قبل أيام أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999.
وقال أردوغان إن الزلزال أدى لحدوث دمار على مساحة 500 كيلومتر وأنه شُعر به على مساحة ألف كيلومتر.
وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال
بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.