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29605 ألف قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا
29605 ألف قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 29 ألفا و605 قتلى، وفق آخر إحصاء رسمي تم الإعلان عنه عصر اليوم الأحد. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T15:24+0000
2023-02-12T15:40+0000
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وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى حتى الساعة 15.55 بالتوقيت المحلي لتركيا (12.55 توقيت غرينتش)، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وأضافت "آفاد" في بيانها أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.وأشارت إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.وامس السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الزلزال الذي هز جنوب البلاد قبل أيام أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999.وقال أردوغان إن الزلزال أدى لحدوث دمار على مساحة 500 كيلومتر وأنه شُعر به على مساحة ألف كيلومتر.وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/أردوغان-الزلزال-الأخير-أكثر-تدميرا-بثلاثة-أضعاف-من-نظيره-في-1999-1073385528.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان

29605 ألف قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا

15:24 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 15:40 GMT 12.02.2023)
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 29 ألفا و605 قتلى، وفق آخر إحصاء رسمي تم الإعلان عنه عصر اليوم الأحد.
وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى حتى الساعة 15.55 بالتوقيت المحلي لتركيا (12.55 توقيت غرينتش)، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.
وأضافت "آفاد" في بيانها أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.
وأشارت إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
أردوغان: الزلزال الأخير أكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من نظيره في 1999
أمس, 15:36 GMT
وامس السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الزلزال الذي هز جنوب البلاد قبل أيام أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999.
وقال أردوغان إن الزلزال أدى لحدوث دمار على مساحة 500 كيلومتر وأنه شُعر به على مساحة ألف كيلومتر.
وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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