https://sputnikarabic.ae/20230212/قطر-تجهز-منازل-متنقلة-للمتضررين-من-الزلزال-في-تركيا-1073418134.html
قطر تجهز منازل متنقلة للمتضررين من الزلزال في تركيا
قطر تجهز منازل متنقلة للمتضررين من الزلزال في تركيا
أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن تجهيز بيوت متنقلة للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T13:58+0000
2023-02-12T13:58+0000
2023-02-12T13:58+0000
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جاء هذا في تصريحات للسفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو، بحسب وكالة "الأناضول".وقال السفير إن الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة باتت جاهزة لإرسالها الأحد، موضحا أن هذه الدفعة تتضمن 306 بيتا متنقلا مجهزا بالكامل للمعيشة.وكانت قطر أعلنت عقب وقوع الزلزال تخصيص 10 آلاف بيت متنقل لإرسالها للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا.وأوضح كوكصو أنه "من المقرر إرسال باقي البيوت تباعا خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية".وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/أمير-قطر-يصل-اسطنبول-بعد-الزلزال-المدمر-وأردوغان-في-استقباله-صور-1073417064.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, قطر, زلزال, الأخبار, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, قطر, زلزال, الأخبار, العالم العربي
قطر تجهز منازل متنقلة للمتضررين من الزلزال في تركيا
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أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن تجهيز بيوت متنقلة للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا.
جاء هذا في تصريحات للسفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال السفير إن الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة باتت جاهزة لإرسالها الأحد، موضحا أن هذه الدفعة تتضمن 306 بيتا متنقلا مجهزا بالكامل للمعيشة.
وكانت قطر أعلنت عقب وقوع الزلزال تخصيص 10 آلاف بيت متنقل لإرسالها للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا.
وأوضح كوكصو أنه "من المقرر إرسال باقي البيوت تباعا خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية".
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.