عربي
https://sputnikarabic.ae/20230212/قطر-تجهز-منازل-متنقلة-للمتضررين-من-الزلزال-في-تركيا-1073418134.html
قطر تجهز منازل متنقلة للمتضررين من الزلزال في تركيا
قطر تجهز منازل متنقلة للمتضررين من الزلزال في تركيا
أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن تجهيز بيوت متنقلة للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T13:58+0000
2023-02-12T13:58+0000
أخبار تركيا اليوم
قطر
زلزال
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073218171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a42a2968ddc69eab72b1398fcc143108.jpg
جاء هذا في تصريحات للسفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو، بحسب وكالة "الأناضول".وقال السفير إن الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة باتت جاهزة لإرسالها الأحد، موضحا أن هذه الدفعة تتضمن 306 بيتا متنقلا مجهزا بالكامل للمعيشة.وكانت قطر أعلنت عقب وقوع الزلزال تخصيص 10 آلاف بيت متنقل لإرسالها للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا.وأوضح كوكصو أنه "من المقرر إرسال باقي البيوت تباعا خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية".وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/أمير-قطر-يصل-اسطنبول-بعد-الزلزال-المدمر-وأردوغان-في-استقباله-صور-1073417064.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073218171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_74c8d568b9006b42950dc108366b4899.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, قطر, زلزال, الأخبار, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, قطر, زلزال, الأخبار, العالم العربي

قطر تجهز منازل متنقلة للمتضررين من الزلزال في تركيا

13:58 GMT 12.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
تابعنا عبرTelegram
أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن تجهيز بيوت متنقلة للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا.
جاء هذا في تصريحات للسفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو، بحسب وكالة "الأناضول".
أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
أمير قطر يصل اسطنبول بعد الزلزال المدمر وأردوغان في استقباله... صور
13:16 GMT
وقال السفير إن الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة باتت جاهزة لإرسالها الأحد، موضحا أن هذه الدفعة تتضمن 306 بيتا متنقلا مجهزا بالكامل للمعيشة.
وكانت قطر أعلنت عقب وقوع الزلزال تخصيص 10 آلاف بيت متنقل لإرسالها للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا.
وأوضح كوكصو أنه "من المقرر إرسال باقي البيوت تباعا خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية".
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала