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https://sputnikarabic.ae/20230212/أمير-قطر-يصل-اسطنبول-بعد-الزلزال-المدمر-وأردوغان-في-استقباله-صور-1073417064.html
أمير قطر يصل اسطنبول بعد الزلزال المدمر وأردوغان في استقباله... صور
أمير قطر يصل اسطنبول بعد الزلزال المدمر وأردوغان في استقباله... صور
وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى مدينة اسطنبول التركية، في زيارة عمل.‏ 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T13:16+0000
2023-02-12T13:16+0000
قطر
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رجب طيب أردوغان
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ونشرت الرئاسة التركية صورا لاستقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، عند وصوله اسطنبول.ولفتت في بيان لها إلى أن " أمير قطر يحل ضيفا على تركيا في زيارة عمل، عقب زلزال عنيف ضرب مدينة قهرمان مرعش".وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أعلنت عن أن "أمير قطر سيزور تركيا، صباخ اليوم الأحد، في زيارة عمل، وسيلتقي هناك بأخيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".وتأتي زيارة أمير قطر إلى تركيا، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي وقع فجر اليوم.وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/وزير-خارجية-الإمارات-يزور-سوريا-بعد-الزلزال-المدمر-ويلتقي-الأسد-1073415763.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم العربي, العالم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رجب طيب أردوغان
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم العربي, العالم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رجب طيب أردوغان

أمير قطر يصل اسطنبول بعد الزلزال المدمر وأردوغان في استقباله... صور

13:16 GMT 12.02.2023
© AP Photo / Uncreditedأمير قطر الشيخ تميم آل ثاني مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان
أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Uncredited
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وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى مدينة اسطنبول التركية، في زيارة عمل.‏
ونشرت الرئاسة التركية صورا لاستقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، عند وصوله اسطنبول.
ولفتت في بيان لها إلى أن " أمير قطر يحل ضيفا على تركيا في زيارة عمل، عقب زلزال عنيف ضرب مدينة قهرمان مرعش".
وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أعلنت عن أن "أمير قطر سيزور تركيا، صباخ اليوم الأحد، في زيارة عمل، وسيلتقي هناك بأخيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".
وتأتي زيارة أمير قطر إلى تركيا، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
وزير خارجية الإمارات يزور سوريا بعد الزلزال المدمر ويلتقي الأسد
12:21 GMT
وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي وقع فجر اليوم.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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