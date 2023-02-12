https://sputnikarabic.ae/20230212/أمير-قطر-يصل-اسطنبول-بعد-الزلزال-المدمر-وأردوغان-في-استقباله-صور-1073417064.html

أمير قطر يصل اسطنبول بعد الزلزال المدمر وأردوغان في استقباله... صور

أمير قطر يصل اسطنبول بعد الزلزال المدمر وأردوغان في استقباله... صور

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى مدينة اسطنبول التركية، في زيارة عمل.‏ 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T13:16+0000

2023-02-12T13:16+0000

2023-02-12T13:16+0000

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ونشرت الرئاسة التركية صورا لاستقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، عند وصوله اسطنبول.ولفتت في بيان لها إلى أن " أمير قطر يحل ضيفا على تركيا في زيارة عمل، عقب زلزال عنيف ضرب مدينة قهرمان مرعش".وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أعلنت عن أن "أمير قطر سيزور تركيا، صباخ اليوم الأحد، في زيارة عمل، وسيلتقي هناك بأخيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".وتأتي زيارة أمير قطر إلى تركيا، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي وقع فجر اليوم.وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230212/وزير-خارجية-الإمارات-يزور-سوريا-بعد-الزلزال-المدمر-ويلتقي-الأسد-1073415763.html

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