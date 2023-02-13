https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-موسكو-سترد-على-الفور-في-حال-نشر-اليابان-صواريخ-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1073437547.html
الخارجية: موسكو سترد على الفور في حال نشر اليابان صواريخ بالقرب من الحدود الروسية
الخارجية: موسكو سترد على الفور في حال نشر اليابان صواريخ بالقرب من الحدود الروسية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T03:24+0000
2023-02-13T03:24+0000
2023-02-13T03:46+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأضاف رودينكو لوكالة "سبوتنيك"، أنه في حالة وجود أي تهديدات لمناطق الشرق الأقصى، بما في ذلك نشر صواريخ تفوق سرعة الصوت على الجزر الحدودية اليابانية، فإن موسكو سيرد على الفور وفقا لعقيدة الدفاع الروسية.وأشار "قمنا مرارًا وتكرارًا بتقديم احتجاجات شديدة في هذا الصدد للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية".وشدد رودينكو، "سنواصل مراقبة تطور الإمكانات العسكرية لليابان عن كثب، وفي حالة وجود أي تهديدات أمنية محتملة لمناطقنا في الشرق الأقصى، سنتخذ على الفور إجراءات انتقامية وفقًا لعقيدة الدفاع الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230129/الخارجية-الروسية-لا-نرغب-في-إجراء-محادثات-مع-طوكيو-حول-الصيد-بالقرب-من-جزر-الكوريل-1072827451.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار اليابان, صورايخ, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار اليابان, صورايخ, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية: موسكو سترد على الفور في حال نشر اليابان صواريخ بالقرب من الحدود الروسية
03:24 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 03:46 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان.
موسكو- سبوتنيك. وأضاف رودينكو لوكالة "سبوتنيك"، أنه في حالة وجود أي تهديدات لمناطق الشرق الأقصى
، بما في ذلك نشر صواريخ تفوق سرعة الصوت على الجزر الحدودية اليابانية، فإن موسكو سيرد على الفور وفقا لعقيدة الدفاع الروسية.
وقال رودينكو، "في الواقع كثفت اليابان مؤخرًا بشكل حاد تحديث إمكاناتها العسكرية، وزيادة الأنشطة الخطرة بالقرب من الحدود الروسية، بما في ذلك إجراء مناورات واسعة النطاق بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى، واختبار أنواع جديدة من الصواريخ والأسلحة التقليدية".
وأشار "قمنا مرارًا وتكرارًا بتقديم احتجاجات شديدة في هذا الصدد للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية".
وشدد رودينكو، "سنواصل مراقبة تطور الإمكانات العسكرية لليابان عن كثب، وفي حالة وجود أي تهديدات أمنية محتملة لمناطقنا في الشرق الأقصى، سنتخذ على الفور إجراءات انتقامية وفقًا لعقيدة الدفاع الروسية".