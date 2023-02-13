https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-موسكو-سترد-على-الفور-في-حال-نشر-اليابان-صواريخ-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1073437547.html

الخارجية: موسكو سترد على الفور في حال نشر اليابان صواريخ بالقرب من الحدود الروسية

الخارجية: موسكو سترد على الفور في حال نشر اليابان صواريخ بالقرب من الحدود الروسية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T03:24+0000

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موسكو- سبوتنيك. وأضاف رودينكو لوكالة "سبوتنيك"، أنه في حالة وجود أي تهديدات لمناطق الشرق الأقصى، بما في ذلك نشر صواريخ تفوق سرعة الصوت على الجزر الحدودية اليابانية، فإن موسكو سيرد على الفور وفقا لعقيدة الدفاع الروسية.وأشار "قمنا مرارًا وتكرارًا بتقديم احتجاجات شديدة في هذا الصدد للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية".وشدد رودينكو، "سنواصل مراقبة تطور الإمكانات العسكرية لليابان عن كثب، وفي حالة وجود أي تهديدات أمنية محتملة لمناطقنا في الشرق الأقصى، سنتخذ على الفور إجراءات انتقامية وفقًا لعقيدة الدفاع الروسية".

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