https://sputnikarabic.ae/20230213/المفوضية-الأوروبية-تعلن-عن-خطر-حدوث-نقص-في-إمدادات-الغاز-في-الأشهر-المقبلة-1073475665.html
المفوضية الأوروبية تعلن عن خطر حدوث نقص في إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة
المفوضية الأوروبية تعلن عن خطر حدوث نقص في إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة
كشف المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، في مؤتمر صحفي أن "المفوضية الأوروبية لا تستبعد نقص إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة". 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T19:14+0000
2023-02-13T19:14+0000
2023-02-13T19:14+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال جينتيلوني إن "نقص الإمدادات قد يعاود الظهور في الأشهر المقبلة".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الأحد، بأن المسؤولين الأمريكيين يعترفون أساسًا في تصريحاتهم بأن انفجارات "نورد ستريم" (التيار الشمالي) هي من عملهم ويتحدثون عنها بسرور.وقال لافروف في مقابلة نشرها على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، يعترف المسؤولون الأمريكيون بأن الانفجارات التي حدثت في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 كانت من عملهم. والآن يتحدثون عنها بسرور".
https://sputnikarabic.ae/20230213/نوفاك-غازبروم-تعمل-على-تسريع-بناء-خطوط-أنابيب-الغاز-1073456890.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية تعلن عن خطر حدوث نقص في إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة
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كشف المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، في مؤتمر صحفي أن "المفوضية الأوروبية لا تستبعد نقص إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة".
وقال جينتيلوني إن "نقص الإمدادات قد يعاود الظهور في الأشهر المقبلة".
لذلك، تود المفوضية الأوروبية أن ترى آلية شراء الغاز المشتركة، المصممة للمساعدة في ملء مخازن الاتحاد الأوروبي بحلول الشتاء المقبل، والتي تم إطلاقها قبل نهاية الربع الأول.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الأحد، بأن المسؤولين الأمريكيين يعترفون أساسًا في تصريحاتهم بأن انفجارات "نورد ستريم" (التيار الشمالي) هي من عملهم ويتحدثون عنها بسرور.
وقال لافروف
في مقابلة نشرها على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، يعترف المسؤولون الأمريكيون بأن الانفجارات التي حدثت في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 كانت من عملهم. والآن يتحدثون عنها بسرور".