عربي
https://sputnikarabic.ae/20230213/المفوضية-الأوروبية-تعلن-عن-خطر-حدوث-نقص-في-إمدادات-الغاز-في-الأشهر-المقبلة-1073475665.html
المفوضية الأوروبية تعلن عن خطر حدوث نقص في إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة
المفوضية الأوروبية تعلن عن خطر حدوث نقص في إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة
كشف المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، في مؤتمر صحفي أن "المفوضية الأوروبية لا تستبعد نقص إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة". 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T19:14+0000
2023-02-13T19:14+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101333/76/1013337670_0:153:3040:1863_1920x0_80_0_0_168a1c87c6fe4ac145cd90791464e820.jpg
وقال جينتيلوني إن "نقص الإمدادات قد يعاود الظهور في الأشهر المقبلة".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الأحد، بأن المسؤولين الأمريكيين يعترفون أساسًا في تصريحاتهم بأن انفجارات "نورد ستريم" (التيار الشمالي) هي من عملهم ويتحدثون عنها بسرور.وقال لافروف في مقابلة نشرها على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، يعترف المسؤولون الأمريكيون بأن الانفجارات التي حدثت في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 كانت من عملهم. والآن يتحدثون عنها بسرور".
https://sputnikarabic.ae/20230213/نوفاك-غازبروم-تعمل-على-تسريع-بناء-خطوط-أنابيب-الغاز-1073456890.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101333/76/1013337670_178:0:2863:2014_1920x0_80_0_0_4141f506a476b95000d252067fc2d101.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تعلن عن خطر حدوث نقص في إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة

19:14 GMT 13.02.2023
© flickr.com / Giampaolo Squarcinaعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© flickr.com / Giampaolo Squarcina
تابعنا عبرTelegram
كشف المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، في مؤتمر صحفي أن "المفوضية الأوروبية لا تستبعد نقص إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة".
وقال جينتيلوني إن "نقص الإمدادات قد يعاود الظهور في الأشهر المقبلة".

لذلك، تود المفوضية الأوروبية أن ترى آلية شراء الغاز المشتركة، المصممة للمساعدة في ملء مخازن الاتحاد الأوروبي بحلول الشتاء المقبل، والتي تم إطلاقها قبل نهاية الربع الأول.

شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
نوفاك: "غازبروم" تعمل على تسريع بناء خطوط أنابيب الغاز
12:39 GMT
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الأحد، بأن المسؤولين الأمريكيين يعترفون أساسًا في تصريحاتهم بأن انفجارات "نورد ستريم" (التيار الشمالي) هي من عملهم ويتحدثون عنها بسرور.
وقال لافروف في مقابلة نشرها على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، يعترف المسؤولون الأمريكيون بأن الانفجارات التي حدثت في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 كانت من عملهم. والآن يتحدثون عنها بسرور".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала