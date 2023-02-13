https://sputnikarabic.ae/20230213/نوفاك-غازبروم-تعمل-على-تسريع-بناء-خطوط-أنابيب-الغاز-1073456890.html
نوفاك: "غازبروم" تعمل على تسريع بناء خطوط أنابيب الغاز
نوفاك: "غازبروم" تعمل على تسريع بناء خطوط أنابيب الغاز
ذكر نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، في مقاله المنشور في مجلة "إنرغيتيتشسكايا بوليتيكا"، أنه يجري العمل على تسريع بناء طريق الشرق الأقصى، وطريق... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T12:39+0000
2023-02-13T12:39+0000
2023-02-13T12:39+0000
روسيا
شركة غازبروم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061657062_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_95c303bdc45a52b6b3696d3a02c31798.jpg
وصرح نوفاك أن "غازبروم" تعمل على تسريع بناء طريق الشرق الأقصى، و"باوور أوف سيبيريا 2"، وستجذب المشاريع تريليونات الروبلات من الاستثمارات الإضافية.وقال نوفاك: "إننا نرى إمكانية نمو إمدادات الغاز إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد تم تكثيف العمل لزيادة تنويع البنية التحتية للتصدير، لهذا تعمل "غازبروم" بتكليف من رئيس روسيا، على تسريع بناء طريق الشرق الأقصى، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا 2".في أوائل فبراير/شباط 2022، وقّعت شركة غازبروم عقدًا طويل الأجل مع شركة الصين الوطنية للنفط والغاز، لتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عبر طريق الشرق الأقصى، وفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وقّعت روسيا والصين اتفاقية حكومية بين الدولتين بشأن هذا الطريق، ولم يتم التصديق على الوثيقة بعد.يرتبط تطوير "الناقل الصيني" أيضًا بالمسار الذي يتضمن إنشاء خط أنابيب "باوور أوف سيبيريا 2"، عبر منغوليا تكون طاقته 50 مليار متر مكعب سنويًا، المشروع قيد العمل، وتقوم "غازبروم" الآن بتزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب "باوور أوف سيبيريا 2".
https://sputnikarabic.ae/20230210/نوفاك-روسيا-تخفض-طواعية-إنتاج-النفط-في-مارس-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-1073352254.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061657062_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_350f60cca87383bf8ea65fe42c0a9274.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شركة غازبروم
نوفاك: "غازبروم" تعمل على تسريع بناء خطوط أنابيب الغاز
تابعنا عبر
ذكر نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، في مقاله المنشور في مجلة "إنرغيتيتشسكايا بوليتيكا"، أنه يجري العمل على تسريع بناء طريق الشرق الأقصى، وطريق "باوور أوف سيبيريا 2".
وصرح نوفاك أن "غازبروم" تعمل على تسريع بناء طريق الشرق الأقصى، و"باوور أوف سيبيريا 2"، وستجذب المشاريع تريليونات الروبلات من الاستثمارات الإضافية.
وقال نوفاك: "إننا نرى إمكانية نمو إمدادات الغاز إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد تم تكثيف العمل لزيادة تنويع البنية التحتية للتصدير، لهذا تعمل "غازبروم" بتكليف من رئيس روسيا، على تسريع بناء طريق الشرق الأقصى، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا 2".
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن تطوير هذه المشاريع سيجذب 4-5 تريليون روبل، من الاستثمار المباشر الإضافي، و1.5-2 تريليون روبل، في الصناعات ذات الصلة، أي في صناعة المعادن وصناعة الأسمنت والصناعات الكيماوية وما إلى ذلك.
في أوائل فبراير/شباط 2022، وقّعت شركة غازبروم عقدًا طويل الأجل مع شركة الصين الوطنية للنفط والغاز، لتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عبر طريق الشرق الأقصى، وفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وقّعت روسيا والصين اتفاقية حكومية بين الدولتين بشأن هذا الطريق، ولم يتم التصديق على الوثيقة بعد.
يرتبط تطوير "الناقل الصيني" أيضًا بالمسار الذي يتضمن إنشاء خط أنابيب "باوور أوف سيبيريا 2"، عبر منغوليا تكون طاقته 50 مليار متر مكعب سنويًا، المشروع قيد العمل، وتقوم "غازبروم" الآن بتزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب "باوور أوف سيبيريا 2".