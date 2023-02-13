https://sputnikarabic.ae/20230213/نوفاك-غازبروم-تعمل-على-تسريع-بناء-خطوط-أنابيب-الغاز-1073456890.html

نوفاك: "غازبروم" تعمل على تسريع بناء خطوط أنابيب الغاز

نوفاك: "غازبروم" تعمل على تسريع بناء خطوط أنابيب الغاز

ذكر نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، في مقاله المنشور في مجلة "إنرغيتيتشسكايا بوليتيكا"، أنه يجري العمل على تسريع بناء طريق الشرق الأقصى، وطريق... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T12:39+0000

2023-02-13T12:39+0000

2023-02-13T12:39+0000

روسيا

شركة غازبروم

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وصرح نوفاك أن "غازبروم" تعمل على تسريع بناء طريق الشرق الأقصى، و"باوور أوف سيبيريا 2"، وستجذب المشاريع تريليونات الروبلات من الاستثمارات الإضافية.وقال نوفاك: "إننا نرى إمكانية نمو إمدادات الغاز إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد تم تكثيف العمل لزيادة تنويع البنية التحتية للتصدير، لهذا تعمل "غازبروم" بتكليف من رئيس روسيا، على تسريع بناء طريق الشرق الأقصى، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا 2".في أوائل فبراير/شباط 2022، وقّعت شركة غازبروم عقدًا طويل الأجل مع شركة الصين الوطنية للنفط والغاز، لتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عبر طريق الشرق الأقصى، وفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وقّعت روسيا والصين اتفاقية حكومية بين الدولتين بشأن هذا الطريق، ولم يتم التصديق على الوثيقة بعد.يرتبط تطوير "الناقل الصيني" أيضًا بالمسار الذي يتضمن إنشاء خط أنابيب "باوور أوف سيبيريا 2"، عبر منغوليا تكون طاقته 50 مليار متر مكعب سنويًا، المشروع قيد العمل، وتقوم "غازبروم" الآن بتزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب "باوور أوف سيبيريا 2".

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روسيا, شركة غازبروم