https://sputnikarabic.ae/20230213/انفجار-غاز-منزلي-في-نوفوسيبيرسك-الروسية-يودي-بحياة-14-شخصا-1073437961.html

انفجار غاز منزلي في نوفوسيبيرسك الروسية يودي بحياة 14 شخصا

انفجار غاز منزلي في نوفوسيبيرسك الروسية يودي بحياة 14 شخصا

لقي 14 شخصًا مصرعهم نتيجة انفجار غاز منزلي تسبب في انهيار مبنى سكني في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T04:02+0000

2023-02-13T04:02+0000

2023-02-13T04:02+0000

روسيا

انفجار ضخم

انفجار عبوة ناسفة

وزارة الطوارئ الروسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102405/99/1024059973_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_c562b100e73488555e4eed2b34e61402.jpg

وقال حاكم منطقة نوفوسيبيرسك، أندري ترافنيكوف، اليوم الاثنين، "قتل 14 شخصا، وهو أمر مؤسف للغاية. مرة أخرى، تعازي العائلات والأقارب".وأشار أندري ترافنيكوف إلى أنه تم إنقاذ 14 شخصا آخرين في منطقة الحادث كما أُجلي العشرات".في 9 فبراير/شباط، انهار مبنى سكني من خمسة طوابق في نوفوسيبيرسك جزئيًا بعد انفجار غاز منزلي، تدمرت حوالي 30 شقة. وتم اعتقال شخصين قاما بصيانة مواقد الغاز في المبنى السكني.

https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-موسكو-سترد-على-الفور-في-حال-نشر-اليابان-صواريخ-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1073437547.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, انفجار ضخم, انفجار عبوة ناسفة, وزارة الطوارئ الروسية