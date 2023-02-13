https://sputnikarabic.ae/20230213/انفجار-غاز-منزلي-في-نوفوسيبيرسك-الروسية-يودي-بحياة-14-شخصا-1073437961.html
انفجار غاز منزلي في نوفوسيبيرسك الروسية يودي بحياة 14 شخصا
انفجار غاز منزلي في نوفوسيبيرسك الروسية يودي بحياة 14 شخصا
لقي 14 شخصًا مصرعهم نتيجة انفجار غاز منزلي تسبب في انهيار مبنى سكني في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T04:02+0000
2023-02-13T04:02+0000
2023-02-13T04:02+0000
روسيا
انفجار ضخم
انفجار عبوة ناسفة
وزارة الطوارئ الروسية
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وقال حاكم منطقة نوفوسيبيرسك، أندري ترافنيكوف، اليوم الاثنين، "قتل 14 شخصا، وهو أمر مؤسف للغاية. مرة أخرى، تعازي العائلات والأقارب".وأشار أندري ترافنيكوف إلى أنه تم إنقاذ 14 شخصا آخرين في منطقة الحادث كما أُجلي العشرات".في 9 فبراير/شباط، انهار مبنى سكني من خمسة طوابق في نوفوسيبيرسك جزئيًا بعد انفجار غاز منزلي، تدمرت حوالي 30 شقة. وتم اعتقال شخصين قاما بصيانة مواقد الغاز في المبنى السكني.
https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-موسكو-سترد-على-الفور-في-حال-نشر-اليابان-صواريخ-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1073437547.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, انفجار ضخم, انفجار عبوة ناسفة, وزارة الطوارئ الروسية
روسيا, انفجار ضخم, انفجار عبوة ناسفة, وزارة الطوارئ الروسية
انفجار غاز منزلي في نوفوسيبيرسك الروسية يودي بحياة 14 شخصا
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لقي 14 شخصًا مصرعهم نتيجة انفجار غاز منزلي تسبب في انهيار مبنى سكني في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.
وقال حاكم منطقة نوفوسيبيرسك، أندري ترافنيكوف، اليوم الاثنين، "قتل 14 شخصا
، وهو أمر مؤسف للغاية. مرة أخرى، تعازي العائلات والأقارب".
وأشار أندري ترافنيكوف إلى أنه تم إنقاذ 14 شخصا آخرين في منطقة الحادث كما أُجلي العشرات
".
في 9 فبراير/شباط، انهار مبنى سكني من خمسة طوابق في نوفوسيبيرسك جزئيًا بعد انفجار غاز منزلي، تدمرت حوالي 30 شقة. وتم اعتقال شخصين قاما بصيانة مواقد الغاز في المبنى السكني.