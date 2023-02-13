عربي
https://sputnikarabic.ae/20230213/بيسكوف-روسيا-تبذل-جهودا-كبيرة-لتقديم-المساعدة-لضحايا-الزلزال-في-سوريا-1073450066.html
بيسكوف: روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في سوريا
بيسكوف: روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في سوريا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تضغط على دمشق في الشؤون الإنسانية، مؤكدا أن هناك اتصالا دائما وأن روسيا... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:03+0000
2023-02-13T10:03+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا، وما إذا كانت روسيا تضغط على الحكومة السورية للحصول على المساعدات الإنسانية: وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر الجيش الروسي قدمت مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا، ونظمت توزيع 44.5 طن من المساعدات الإنسانية على المحتاجين.وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة "منذ 6 فبراير 2023، تم إنقاذ 47 شخصا من تحت الأنقاض، وتم تقديم المساعدات الطبية إلى 240 مواطنا سوريا، وتم توزيع 44.5 طنا من المساعدات الإنسانية (طرود غذائية وضرورية) على المحتاجين".هذا وفتح الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية في قاعدة حميميم وبدأ بتوزيعها بشكل عاجل على متضرري الزلزال في محافظة اللاذقية.
https://sputnikarabic.ae/20230209/الجيش-الروسي-يفتح-مستودعاته-اللوجستية-الخاصة-في-قاعدة-حميميم-لتوزيعها-على-المتضررين-في-سوريا--1073306123.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, زلزال
روسيا, أخبار سوريا اليوم, زلزال

بيسكوف: روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في سوريا

10:03 GMT 13.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تضغط على دمشق في الشؤون الإنسانية، مؤكدا أن هناك اتصالا دائما وأن روسيا مستمرة في تقديم المساعدة في أعقاب الزلزال.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا، وما إذا كانت روسيا تضغط على الحكومة السورية للحصول على المساعدات الإنسانية:
"لا، روسيا لا تضغط على الحكومة السورية، نحن على اتصال دائم. تبذل روسيا جهودًا كبيرة لتقديم المساعدة لضحايا هذا الزلزال المدمر في سوريا".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر الجيش الروسي قدمت مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا، ونظمت توزيع 44.5 طن من المساعدات الإنسانية على المحتاجين.
الجيش الروسي يوزع سلعا أساسية لدعم فقراء شرقي سوريا بمواجهة الحصار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
الجيش الروسي يفتح مستودعاته اللوجستية في "حميميم" لتوزيعها على المتضررين في سوريا
9 فبراير, 10:46 GMT
وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة "منذ 6 فبراير 2023، تم إنقاذ 47 شخصا من تحت الأنقاض، وتم تقديم المساعدات الطبية إلى 240 مواطنا سوريا، وتم توزيع 44.5 طنا من المساعدات الإنسانية (طرود غذائية وضرورية) على المحتاجين".
هذا وفتح الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية في قاعدة حميميم وبدأ بتوزيعها بشكل عاجل على متضرري الزلزال في محافظة اللاذقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала