https://sputnikarabic.ae/20230213/بيسكوف-روسيا-تبذل-جهودا-كبيرة-لتقديم-المساعدة-لضحايا-الزلزال-في-سوريا-1073450066.html

بيسكوف: روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في سوريا

بيسكوف: روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تضغط على دمشق في الشؤون الإنسانية، مؤكدا أن هناك اتصالا دائما وأن روسيا... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T10:03+0000

2023-02-13T10:03+0000

2023-02-13T10:03+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

زلزال

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا، وما إذا كانت روسيا تضغط على الحكومة السورية للحصول على المساعدات الإنسانية: وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر الجيش الروسي قدمت مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا، ونظمت توزيع 44.5 طن من المساعدات الإنسانية على المحتاجين.وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة "منذ 6 فبراير 2023، تم إنقاذ 47 شخصا من تحت الأنقاض، وتم تقديم المساعدات الطبية إلى 240 مواطنا سوريا، وتم توزيع 44.5 طنا من المساعدات الإنسانية (طرود غذائية وضرورية) على المحتاجين".هذا وفتح الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية في قاعدة حميميم وبدأ بتوزيعها بشكل عاجل على متضرري الزلزال في محافظة اللاذقية.

https://sputnikarabic.ae/20230209/الجيش-الروسي-يفتح-مستودعاته-اللوجستية-الخاصة-في-قاعدة-حميميم-لتوزيعها-على-المتضررين-في-سوريا--1073306123.html

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روسيا, أخبار سوريا اليوم, زلزال