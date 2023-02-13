https://sputnikarabic.ae/20230213/بيسكوف-روسيا-تبذل-جهودا-كبيرة-لتقديم-المساعدة-لضحايا-الزلزال-في-سوريا-1073450066.html
بيسكوف: روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في سوريا
بيسكوف: روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في سوريا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تضغط على دمشق في الشؤون الإنسانية، مؤكدا أن هناك اتصالا دائما وأن روسيا... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:03+0000
2023-02-13T10:03+0000
2023-02-13T10:03+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
زلزال
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا، وما إذا كانت روسيا تضغط على الحكومة السورية للحصول على المساعدات الإنسانية: وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر الجيش الروسي قدمت مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا، ونظمت توزيع 44.5 طن من المساعدات الإنسانية على المحتاجين.وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة "منذ 6 فبراير 2023، تم إنقاذ 47 شخصا من تحت الأنقاض، وتم تقديم المساعدات الطبية إلى 240 مواطنا سوريا، وتم توزيع 44.5 طنا من المساعدات الإنسانية (طرود غذائية وضرورية) على المحتاجين".هذا وفتح الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية في قاعدة حميميم وبدأ بتوزيعها بشكل عاجل على متضرري الزلزال في محافظة اللاذقية.
https://sputnikarabic.ae/20230209/الجيش-الروسي-يفتح-مستودعاته-اللوجستية-الخاصة-في-قاعدة-حميميم-لتوزيعها-على-المتضررين-في-سوريا--1073306123.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, زلزال
روسيا, أخبار سوريا اليوم, زلزال
بيسكوف: روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في سوريا
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تضغط على دمشق في الشؤون الإنسانية، مؤكدا أن هناك اتصالا دائما وأن روسيا مستمرة في تقديم المساعدة في أعقاب الزلزال.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا، وما إذا كانت روسيا تضغط على الحكومة السورية للحصول على المساعدات الإنسانية:
"لا، روسيا لا تضغط على الحكومة السورية، نحن على اتصال دائم. تبذل روسيا جهودًا كبيرة لتقديم المساعدة لضحايا هذا الزلزال المدمر في سوريا".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر الجيش الروسي قدمت مساعدات طبية لـ 240 مواطنا سوريا، ونظمت توزيع 44.5 طن من المساعدات الإنسانية على المحتاجين.
وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة "منذ 6 فبراير 2023، تم إنقاذ 47 شخصا من تحت الأنقاض، وتم تقديم المساعدات الطبية إلى 240 مواطنا سوريا، وتم توزيع 44.5 طنا من المساعدات الإنسانية (طرود غذائية وضرورية) على المحتاجين".
هذا وفتح الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية في قاعدة حميميم وبدأ بتوزيعها بشكل عاجل على متضرري الزلزال في محافظة اللاذقية.