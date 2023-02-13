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https://sputnikarabic.ae/20230213/حماس-عملية-الطعن-في-القدس-امتداد-لثورة-الشعب-الفلسطيني-أمام-غطرسة-الاحتلال-وجرائمه-1073476693.html
"حماس": عملية الطعن في القدس امتداد لثورة الشعب الفلسطيني أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه
"حماس": عملية الطعن في القدس امتداد لثورة الشعب الفلسطيني أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، أن "عملية الطعن في مدينة القدس امتداد لثورة الشعب الفلسطيني أمام غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه". 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T19:47+0000
2023-02-13T19:47+0000
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وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريحات مع وكالة "صفا" الفلسطينية، إن "العمليات البطولية في مدينة القدس المحتلة اليوم رسالة تحدي لكابينت الاحتلال الإسرائيلي وقادته المتطرفين، ورداً على قراراته باستهداف مدينة القدس وأهلها وتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة".وأضاف القانوع، أن "الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر سيواجهون عدوان الاحتلال وفاشية حكومته المتطرفة بكل بسالة وعنفوان وبمزيد من العمليات البطولية"، مؤكدا أن "سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة وقراراتها الفاشية التي تستهدف الأرض والمقدسات سيحول الأرض لهيباً وناراً تحت أقدام المستوطنين".ودعا "لمضاعفة التصدي لجرائم الاحتلال والدفاع عن الأرض والمقدسات"، مؤكدا أن "الشباب الثائر في مدينة القدس والضفة الغربية سيواصلون ضرباتهم ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه".وأكدت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إصابة شرطي إسرائيلي جراء عملية طعن وقعت عند حاجز شعفاط شمالي القدس، مشيرة إلى أنه تم الدفع بقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230213/الناطق-باسم-الشرطة-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-إصابة-شرطي-جراء-عملية-طعن-عند-حاجز-شعفاط-1073471791.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس": عملية الطعن في القدس امتداد لثورة الشعب الفلسطيني أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه

19:47 GMT 13.02.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017
مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، أن "عملية الطعن في مدينة القدس امتداد لثورة الشعب الفلسطيني أمام غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".
وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريحات مع وكالة "صفا" الفلسطينية، إن "العمليات البطولية في مدينة القدس المحتلة اليوم رسالة تحدي لكابينت الاحتلال الإسرائيلي وقادته المتطرفين، ورداً على قراراته باستهداف مدينة القدس وأهلها وتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة".
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الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": إصابة شرطي جراء عملية طعن عند حاجز شعفاط
18:06 GMT
وأضاف القانوع، أن "الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر سيواجهون عدوان الاحتلال وفاشية حكومته المتطرفة بكل بسالة وعنفوان وبمزيد من العمليات البطولية"، مؤكدا أن "سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة وقراراتها الفاشية التي تستهدف الأرض والمقدسات سيحول الأرض لهيباً وناراً تحت أقدام المستوطنين".
ودعا "لمضاعفة التصدي لجرائم الاحتلال والدفاع عن الأرض والمقدسات"، مؤكدا أن "الشباب الثائر في مدينة القدس والضفة الغربية سيواصلون ضرباتهم ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه".
وأكدت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إصابة شرطي إسرائيلي جراء عملية طعن وقعت عند حاجز شعفاط شمالي القدس، مشيرة إلى أنه تم الدفع بقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث.
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