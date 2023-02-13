https://sputnikarabic.ae/20230213/الناطق-باسم-الشرطة-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-إصابة-شرطي-جراء-عملية-طعن-عند-حاجز-شعفاط-1073471791.html
الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": إصابة شرطي جراء عملية طعن عند حاجز شعفاط
الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": إصابة شرطي جراء عملية طعن عند حاجز شعفاط
أكد الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، وسيم بدر، إصابة شرطي إسرائيلي جراء عملية طعن وقعت عند حاجز شعفاط شمالي القدس. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T18:06+0000
2023-02-13T18:06+0000
2023-02-13T18:06+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
القدس
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/09/1068783230_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_5268c330d36a82557414a5025db1b49d.jpg
القدس - سبوتنيك. وقال بدر في تصريح لـ"سبوتنيك": "قبل فترة وجيزة ورد بلاغ عن هجوم طعن على معبر شعفاط وذلك خلال عملية تفتيش داخل حافلة وصلت إلى المعبر".وأضاف: "أظهر تحقيق أولي أن القوات الأمنية ردت بإطلاق النار على الإرهابي الذي كان يحمل سكيناً... تم تحييد الإرهابي فيما أصيب رجل أمن وتم تحويله لتلقي العلاج".وأشار بدر إلى أنه تم الدفع بقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث.في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن فلسطينيا طعن شرطيًا من قوات حرس الحدود أثناء قيامه بعملية تفتيش على متن حافلة عند حاجز شعفاط، ما أسفر عن إصابة الشرطي بجروح خطيرة.وبحسب الهيئة، فقد أصيب شرطي إسرائيلي ثان خلال إطلاق النار على منفذ حادث الطعن.
https://sputnikarabic.ae/20230125/إصابة-شرطي-إسرائيلي-وفلسطيني-في-مواجهات-بمخيم-شعفاط-بالقدس-1072703878.html
إسرائيل
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/09/1068783230_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_37c661a39f59d117c6750ecd016f2860.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, القدس, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, القدس, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": إصابة شرطي جراء عملية طعن عند حاجز شعفاط
تابعنا عبر
حصري
أكد الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، وسيم بدر، إصابة شرطي إسرائيلي جراء عملية طعن وقعت عند حاجز شعفاط شمالي القدس.
القدس - سبوتنيك. وقال بدر في تصريح لـ"سبوتنيك": "قبل فترة وجيزة ورد بلاغ عن هجوم طعن
على معبر شعفاط وذلك خلال عملية تفتيش داخل حافلة وصلت إلى المعبر".
وأضاف: "أظهر تحقيق أولي أن القوات الأمنية
ردت بإطلاق النار على الإرهابي الذي كان يحمل سكيناً... تم تحييد الإرهابي فيما أصيب رجل أمن وتم تحويله لتلقي العلاج".
وأشار بدر إلى أنه تم الدفع بقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث.
في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن فلسطينيا طعن شرطيًا من قوات حرس الحدود أثناء قيامه بعملية تفتيش
على متن حافلة عند حاجز شعفاط، ما أسفر عن إصابة الشرطي بجروح خطيرة.
وبحسب الهيئة، فقد أصيب شرطي إسرائيلي ثان خلال إطلاق النار على منفذ حادث الطعن.