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https://sputnikarabic.ae/20230213/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تعتذر-لأمير-قطر-عن-عدم-تمكنها-من-مقابلته-1073477841.html
رئيسة وزراء إيطاليا تعتذر لأمير قطر عن عدم تمكنها من مقابلته
رئيسة وزراء إيطاليا تعتذر لأمير قطر عن عدم تمكنها من مقابلته
عبرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عن أسفها لعدم تمكنها من لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور البلاد حاليا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T20:59+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بأمير قطر، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى ترحيب ميلوني بأمير قطر في روما.واعتذرت رئيسة الوزراء الإيطالية عن عدم قدرتها على لقاء أمير قطر بسبب تعرضها لوعكة صحية، لكنها أكدت على ضرورة مواصلة العمل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لهما.وقال أمير قطر إن زيارته إلى روما تمثل خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.ووصل أمير قطر إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم، وكان في استقباله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
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العالم, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, إيطاليا

رئيسة وزراء إيطاليا تعتذر لأمير قطر عن عدم تمكنها من مقابلته

20:59 GMT 13.02.2023
© AFP 2023 / VALERIA MONGELLIرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / VALERIA MONGELLI
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عبرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عن أسفها لعدم تمكنها من لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور البلاد حاليا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بأمير قطر، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى ترحيب ميلوني بأمير قطر في روما.
واعتذرت رئيسة الوزراء الإيطالية عن عدم قدرتها على لقاء أمير قطر بسبب تعرضها لوعكة صحية، لكنها أكدت على ضرورة مواصلة العمل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لهما.
وقال أمير قطر إن زيارته إلى روما تمثل خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
ووصل أمير قطر إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم، وكان في استقباله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
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