https://sputnikarabic.ae/20230213/روسيا-تعلن-عن-طريقة-تحديد-سعر-نفطها-للهند-1073440324.html
روسيا تعلن عن طريقة تحديد سعر نفطها للهند
روسيا تعلن عن طريقة تحديد سعر نفطها للهند
صرح نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودنكو، إن السعر الذي تبيع به روسيا النفط للهند يتم تحديده من خلال السوق، مؤكدا أن روسيا لا تبيع نفطها بخسارة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T07:23+0000
2023-02-13T07:23+0000
2023-02-13T07:28+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066278574_0:87:2744:1631_1920x0_80_0_0_de23f42dd8e0aced948c5ad20387c8db.jpg
وقال رودنكو، في لقاء مع "سبوتنيك": "سنواصل تصدير النفط إلى الهند بقدر ما تحتاجه لضمان أمنها في مجال الطاقة. وتضمن شركات الطاقة الروسية تلبية الطلبات بأقرب وقت ممكن".في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 ، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل - ويحظر نقله في حال كان على من ذلك. ردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط توريد النفط للأجانب ، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.
https://sputnikarabic.ae/20230205/تقرير-الهند-تشتري-النفط-الروسي-الرخيص-وتعيد-تصديره-بسعر-السوق-لأوروبا-وأمريكا-1073128273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066278574_352:0:2744:1794_1920x0_80_0_0_4f31754905f0c539383e0e2ba68ffe16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الهند اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار الهند اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
روسيا تعلن عن طريقة تحديد سعر نفطها للهند
07:23 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 07:28 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودنكو، إن السعر الذي تبيع به روسيا النفط للهند يتم تحديده من خلال السوق، مؤكدا أن روسيا لا تبيع نفطها بخسارة.
وقال رودنكو، في لقاء مع "سبوتنيك": "سنواصل تصدير النفط إلى الهند بقدر ما تحتاجه لضمان أمنها في مجال الطاقة. وتضمن شركات الطاقة الروسية تلبية الطلبات بأقرب وقت ممكن".
وأضاف: "لم تنضم الهند إلى" سقف السعر "الذي فرضه الغرب على النفط من روسيا. لذلك، يتم وضع سعر النفط للشركات الهندية، كما ينبغي أن يكون في مجتمع اقتصادي متحضر، من خلال السوق. بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارا أنها لن تبيع مصادر الطاقة بخسارة".
في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 ، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل - ويحظر نقله في حال كان على من ذلك. ردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط توريد النفط للأجانب ، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.