عربي
https://sputnikarabic.ae/20230213/روسيا-تعلن-عن-طريقة-تحديد-سعر-نفطها-للهند-1073440324.html
روسيا تعلن عن طريقة تحديد سعر نفطها للهند
روسيا تعلن عن طريقة تحديد سعر نفطها للهند
صرح نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودنكو، إن السعر الذي تبيع به روسيا النفط للهند يتم تحديده من خلال السوق، مؤكدا أن روسيا لا تبيع نفطها بخسارة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T07:23+0000
2023-02-13T07:28+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066278574_0:87:2744:1631_1920x0_80_0_0_de23f42dd8e0aced948c5ad20387c8db.jpg
وقال رودنكو، في لقاء مع "سبوتنيك": "سنواصل تصدير النفط إلى الهند بقدر ما تحتاجه لضمان أمنها في مجال الطاقة. وتضمن شركات الطاقة الروسية تلبية الطلبات بأقرب وقت ممكن".في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 ، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل - ويحظر نقله في حال كان على من ذلك. ردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط توريد النفط للأجانب ، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.
https://sputnikarabic.ae/20230205/تقرير-الهند-تشتري-النفط-الروسي-الرخيص-وتعيد-تصديره-بسعر-السوق-لأوروبا-وأمريكا-1073128273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066278574_352:0:2744:1794_1920x0_80_0_0_4f31754905f0c539383e0e2ba68ffe16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار الهند اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد

روسيا تعلن عن طريقة تحديد سعر نفطها للهند

07:23 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 07:28 GMT 13.02.2023)
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودنكو، إن السعر الذي تبيع به روسيا النفط للهند يتم تحديده من خلال السوق، مؤكدا أن روسيا لا تبيع نفطها بخسارة.
وقال رودنكو، في لقاء مع "سبوتنيك": "سنواصل تصدير النفط إلى الهند بقدر ما تحتاجه لضمان أمنها في مجال الطاقة. وتضمن شركات الطاقة الروسية تلبية الطلبات بأقرب وقت ممكن".

وأضاف: "لم تنضم الهند إلى" سقف السعر "الذي فرضه الغرب على النفط من روسيا. لذلك، يتم وضع سعر النفط للشركات الهندية، كما ينبغي أن يكون في مجتمع اقتصادي متحضر، من خلال السوق. بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارا أنها لن تبيع مصادر الطاقة بخسارة".

ترسو ناقلة نفط في منشأة تخزين في نيوجيرسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
تقرير: الهند تشتري النفط الروسي الرخيص وتعيد تصديره بسعر السوق لأوروبا وأمريكا
5 فبراير, 13:48 GMT
في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 ، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل - ويحظر نقله في حال كان على من ذلك. ردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط توريد النفط للأجانب ، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала