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القوات الروسية تحيد 110 عسكريين أوكرانيين وتدمر آلياتهم
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/قديروف-يعلن-عما-سيحدث-للمقاتلات-الغربية-في-أوكرانيا-1073451862.html
قديروف يعلن عما سيحدث للمقاتلات الغربية في أوكرانيا
قديروف يعلن عما سيحدث للمقاتلات الغربية في أوكرانيا
صرح رئيس الشيشان رمضان قديروف، في تعليقه على إمكانية إمداد أوكرانيا بمقاتلات غربية، أنه بمجرد إقلاع الطائرة، ستختفي. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:39+0000
2023-02-13T10:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ووصف رئيس الشيشان الدبابات الغربية التي ستحصل عليها أوكرانيا بأنها "خردة" في مقابلة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، وأضاف أن الأطقم ما زالت بحاجة إلى التدريب.ويقوم الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.وكان قد قال دبلوماسيون، في وقت سابق، إن الدول الغربية بدأت مناقشة احتمال إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا، لكن العديد يخشون تصعيد الصراع.وفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين غربيين، فإن المناقشات التي بدأها الجانب الأوكراني حول توريد مقاتلات نفاثة إلى كييف جارية.في وقت سابق، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه بالإضافة إلى الدبابات، تحتاج كييف أيضًا إلى الحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة من الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20230126/صحيفة-الدول-الغربية-بدأت-مناقشة-إمكانية-تسليم-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-1072723445.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

قديروف يعلن عما سيحدث للمقاتلات الغربية في أوكرانيا

10:39 GMT 13.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الشيشان رمضان قاديروف
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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صرح رئيس الشيشان رمضان قديروف، في تعليقه على إمكانية إمداد أوكرانيا بمقاتلات غربية، أنه بمجرد إقلاع الطائرة، ستختفي.
ووصف رئيس الشيشان الدبابات الغربية التي ستحصل عليها أوكرانيا بأنها "خردة" في مقابلة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، وأضاف أن الأطقم ما زالت بحاجة إلى التدريب.

وقال قديروف: "المقاتلة ستقلع... ولن يكون هناك السلام عليكم على الفور...".

ويقوم الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.
ميراج - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
صحيفة: الدول الغربية بدأت مناقشة إمكانية تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا
26 يناير, 07:01 GMT
وكان قد قال دبلوماسيون، في وقت سابق، إن الدول الغربية بدأت مناقشة احتمال إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا، لكن العديد يخشون تصعيد الصراع.
وفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين غربيين، فإن المناقشات التي بدأها الجانب الأوكراني حول توريد مقاتلات نفاثة إلى كييف جارية.
في وقت سابق، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه بالإضافة إلى الدبابات، تحتاج كييف أيضًا إلى الحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة من الغرب.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:47 GMT
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