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https://sputnikarabic.ae/20230213/كوريا-الجنوبية-تطور-صاروخا-قادرا-على-ضرب-المدفعية-بعيدة-المدى-لجارتها-الشمالية-1073450350.html
كوريا الجنوبية تطور صاروخا قادرا على ضرب المدفعية بعيدة المدى لجارتها الشمالية
كوريا الجنوبية تطور صاروخا قادرا على ضرب المدفعية بعيدة المدى لجارتها الشمالية
تخطط كوريا الجنوبية لتطوير صاروخ موجه جديد قادر على ضرب وحدات المدفعية بعيدة المدى لكوريا الشمالية المخبأة في الكهوف. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:07+0000
2023-02-13T10:09+0000
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وقالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكورية الجنوبية، إن كوريا الجنوبية تخطط لاعتماد خطة أساسية في وقت مبكر من الشهر المقبل لتطوير ذلك الصاروخ، الذي سيكون نسخة مطورة من الصاروخ الكوري التكتيكي أرض-أرض الذي يُطلق عليه "مدمر المدفعية بعيدة المدى"، وفقا لوكالة "يونهاب".يبلغ مدى الصاروخ الحالي 180 كيلومترًا. ومن المتوقع أن تكون النسخة المطورة أكبر مع مدى تشغيلي أطول يبلغ حوالي 300 كيلومتر.وقد تجدد الاهتمام بالتهديدات الصاروخية والمدفعية لكوريا الشمالية، حيث عرضت بيونغ يانغ مجموعة من أنظمة الأسلحة القادرة على استهداف كوريا الجنوبية خلال العرض العسكري الضخم الذي أقيم في العاصمة الكورية الشمالية يوم الأربعاء.
https://sputnikarabic.ae/20230213/كوريا-الشمالية-توسع-وتعيد-تنظيم-وحدات-جيشها-1073445128.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الجنوبية تطور صاروخا قادرا على ضرب المدفعية بعيدة المدى لجارتها الشمالية

10:07 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 13.02.2023)
© AFP 2023 / Ahn Young-joonالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / Ahn Young-joon
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تخطط كوريا الجنوبية لتطوير صاروخ موجه جديد قادر على ضرب وحدات المدفعية بعيدة المدى لكوريا الشمالية المخبأة في الكهوف.
وقالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكورية الجنوبية، إن كوريا الجنوبية تخطط لاعتماد خطة أساسية في وقت مبكر من الشهر المقبل لتطوير ذلك الصاروخ، الذي سيكون نسخة مطورة من الصاروخ الكوري التكتيكي أرض-أرض الذي يُطلق عليه "مدمر المدفعية بعيدة المدى"، وفقا لوكالة "يونهاب".
مدفعية كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
كوريا الشمالية توسع وتعيد تنظيم وحدات جيشها
08:30 GMT
يبلغ مدى الصاروخ الحالي 180 كيلومترًا. ومن المتوقع أن تكون النسخة المطورة أكبر مع مدى تشغيلي أطول يبلغ حوالي 300 كيلومتر.
وقد تجدد الاهتمام بالتهديدات الصاروخية والمدفعية لكوريا الشمالية، حيث عرضت بيونغ يانغ مجموعة من أنظمة الأسلحة القادرة على استهداف كوريا الجنوبية خلال العرض العسكري الضخم الذي أقيم في العاصمة الكورية الشمالية يوم الأربعاء.
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