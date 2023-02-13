https://sputnikarabic.ae/20230213/كيف-تأثرت-ليبيا-اقتصاديا-وعسكريا-بعدما-دمرها-الناتو-في-2011-1073472612.html

كيف تأثرت ليبيا اقتصاديا وعسكريا بعدما دمرها الناتو في 2011؟

كيف تأثرت ليبيا اقتصاديا وعسكريا بعدما دمرها الناتو في 2011؟

في عام 2011 أطلق حلف شمال الأطلسي "الناتو" عملية عسكرية واسعة ضد ليبيا شاركت فيها أكثر من 260 طائرة حربية ونحو 21 وحدة بحرية ونتج عنها تدمير القدرات الرئيسية... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T19:10+0000

2023-02-13T19:10+0000

2023-02-13T19:10+0000

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وشملت عملية "الناتو" العسكرية تنفيذ أكثر من 26 ألف طلعة جوية لتدمير نحو 6 آلاف هدف مدني وعسكري، وكانت تحمل اسم "الحماية الموحدة". بدأت العملية في مارس/ آذار 2011 عقب انطلاق ثورة الـ 17 من فبراير/ شباط، التي استخدمها "الناتو" غطاء لتدمير ليبيا، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في عام 2003.وتظهر بيانات مؤسسة "ماكرو ترندز" البحثية الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية في 2021 أي بعد 10 سنوات من تدخل "الناتو" تراجع بأكثر من 30 في المئة من قيمته مقارنة بما كان عليه في 2010.كيف تغير الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية منذ 2010 حتى 2021؟وتشير الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية الذي حقق نموا قدره 5 في المئة في 2010 سجل تراجعا في 2011 بنسبة تجاوزت الـ 50 في المئة.ما هي عملية "الحماية الموحدة" التي نفذها الناتو في ليبيا؟نفذ "الناتو" عملية عسكرية ضخمة في ليبيا أدت إلى تدميرها في 2011 وتم تبرير ذلك بمزاعم حماية المدنيين، حيث فرضت طائراته الحربية حظرا جويا على سماء ليبيا وقامت سفن تابعة له بإغلاق الشواطئ الليبية بدعوى منع وصول الأسلحة إلى ليبيا.وشارك في عملية الناتو في ليبيا:ونفذت قوات الناتو أكثر من 26 ألفا و500 طلعة جوية بينها 9 آلاف و700 طلعة لتنفيذ مهام قصف جوي.وضمت القوات الجوية التي استخدمها الناتو في قصف ليبيا مقاتلات وطائرات استطلاع وطائرات تزود بالوقود ومروحيات وطائرات مسيرة، بينما ضمت القوات البحرية التابعة له سفن دعم وفرقاطات ومدمرات وغواصات وسفن إنزال وحاملات طائرات.كيف تغير وضع الجيش الليبي قبل وبعد عملية الناتو؟تشير إحصائيات مؤسسة "ماكرو ترندز" عن حجم القوة العسكرية للجيش الليبي قبل 2011 وبعده إلى أنها تراجعت بنسبة تصل إلى نحو 91 في المئة.وشملت الإحصائيات وضع الجيش الليبي عام 2009 ووضعه عام 2012 أي قبل وبعد عملية الناتو، كما يلي:فعل الناتو في ليبيا عام 2011 ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في عام 2003، وهو تدمير القدرات العسكرية الرئيسية للجيش المستهدف بمزاعم الحرية أو حماية المدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230212/ذكرى-17-فبراير-لماذا-تعمد-الناتو-تدمير-ليبيا-وإخراجها-من-المعادلة-الإقليمية-والدولية--1073423767.html

https://sputnikarabic.ae/20230205/الجيش-العراقي-قبل-2003-وبعده-كيف-انهار-خامس-أقوى-جيش-في-العالم-1073140257.html

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