كيف تأثرت ليبيا اقتصاديا وعسكريا بعدما دمرها الناتو في 2011؟
© AFP 2023 / PIERRE ANDRIEUقصف الناتو في ليبيا 2011
© AFP 2023 / PIERRE ANDRIEU
في عام 2011 أطلق حلف شمال الأطلسي "الناتو" عملية عسكرية واسعة ضد ليبيا شاركت فيها أكثر من 260 طائرة حربية ونحو 21 وحدة بحرية ونتج عنها تدمير القدرات الرئيسية للجيش وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت الـ 50 في المئة.
وشملت عملية "الناتو" العسكرية تنفيذ أكثر من 26 ألف طلعة جوية لتدمير نحو 6 آلاف هدف مدني وعسكري، وكانت تحمل اسم "الحماية الموحدة".
بدأت العملية في مارس/ آذار 2011 عقب انطلاق ثورة الـ 17 من فبراير/ شباط، التي استخدمها "الناتو" غطاء لتدمير ليبيا، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في عام 2003.
5 فبراير, 19:10 GMT
وتظهر بيانات مؤسسة "ماكرو ترندز" البحثية الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية في 2021 أي بعد 10 سنوات من تدخل "الناتو" تراجع بأكثر من 30 في المئة من قيمته مقارنة بما كان عليه في 2010.
كيف تغير الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية منذ 2010 حتى 2021؟
2010: كان الناتج المحلي الإجمالي 75.3 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 11.6 ألف دولار.
2011: أصبح الناتج المحلي 48.7 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 7.7 ألف دولار.
2012: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لـ 92.5 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد أصبح 15.7 ألف دولار.
2013: انخفض الناتج المحلي الإجمالي لـ 75.3 مليار دولار وتراجع متوسط دخل الفرد لـ 12.5 ألف دولار.
2014: واصل الناتج المحلي الإجمالي تراجعه مسجلا 57.3 مليار دولار وأصبح متوسط دخل الفرد 9.4 ألف دولار.
2015: استمر تراجع الناتج المحلي ليسجل 48.7 مليار دولار وتراجع متوسط دخل الفرد لـ 7.8 ألف دولار.
2016: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لـ 49.9 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 7.9 ألف دولار.
2017: أصبح الناتج المحلي 67.1 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 10.5 ألف دولار.
2018: سجل الناتج المحلي الإجمالي 76.6 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 11.8 ألف دولار.
2019: تراجع الناتج المحلي لـ 69.2 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد لـ 10.5 ألف دولار.
2020: واصل الناتج المحلي تراجعه مسجلا 50.3 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 7.5 ألف دولار.
2021: أصبح الناتج المحلي الإجمالي 42.8 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد 6.3 ألف دولار.
وتشير الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الليبية الذي حقق نموا قدره 5 في المئة في 2010 سجل تراجعا في 2011 بنسبة تجاوزت الـ 50 في المئة.
© AFP 2023 / JOSEPH EIDقصف الناتو في ليبيا 2011
قصف الناتو في ليبيا 2011
© AFP 2023 / JOSEPH EID
ما هي عملية "الحماية الموحدة" التي نفذها الناتو في ليبيا؟
نفذ "الناتو" عملية عسكرية ضخمة في ليبيا أدت إلى تدميرها في 2011 وتم تبرير ذلك بمزاعم حماية المدنيين، حيث فرضت طائراته الحربية حظرا جويا على سماء ليبيا وقامت سفن تابعة له بإغلاق الشواطئ الليبية بدعوى منع وصول الأسلحة إلى ليبيا.
وشارك في عملية الناتو في ليبيا:
8 آلاف جندي.
أكثر من 260 طائرة حربية.
21 وحدة بحرية.
ونفذت قوات الناتو أكثر من 26 ألفا و500 طلعة جوية بينها 9 آلاف و700 طلعة لتنفيذ مهام قصف جوي.
5 فبراير, 15:01 GMT
وضمت القوات الجوية التي استخدمها الناتو في قصف ليبيا مقاتلات وطائرات استطلاع وطائرات تزود بالوقود ومروحيات وطائرات مسيرة، بينما ضمت القوات البحرية التابعة له سفن دعم وفرقاطات ومدمرات وغواصات وسفن إنزال وحاملات طائرات.
كيف تغير وضع الجيش الليبي قبل وبعد عملية الناتو؟
تشير إحصائيات مؤسسة "ماكرو ترندز" عن حجم القوة العسكرية للجيش الليبي قبل 2011 وبعده إلى أنها تراجعت بنسبة تصل إلى نحو 91 في المئة.
© AFP 2023 / PHILIPPE DESMAZESقصف الناتو في ليبيا 2011
قصف الناتو في ليبيا 2011
© AFP 2023 / PHILIPPE DESMAZES
وشملت الإحصائيات وضع الجيش الليبي عام 2009 ووضعه عام 2012 أي قبل وبعد عملية الناتو، كما يلي:
2009: كان الجيش الليبي يمتلك 76 ألف جندي.
2012: أصبحت قوة الجيش الليبي تضم 7 آلاف جندي.
فعل الناتو في ليبيا عام 2011 ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في عام 2003، وهو تدمير القدرات العسكرية الرئيسية للجيش المستهدف بمزاعم الحرية أو حماية المدنيين.
© Sputnikالتغيرات في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي
التغيرات في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي
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