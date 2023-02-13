https://sputnikarabic.ae/20230213/مئات-الآلاف-يتظاهرون-في-مدريد-للمطالبة-بتحسين-الرعاية-الصحية-1073440167.html
مئات الآلاف يتظاهرون في مدريد للمطالبة بتحسين الرعاية الصحية
مئات الآلاف يتظاهرون في مدريد للمطالبة بتحسين الرعاية الصحية
تدفق مئات الآلاف من المواطنين الإسبان إلى شوارع مدريد للانضمام إلى أكبر تظاهرة حتى الآن ضد إدارة الحكومة الإقليمية للعاصمة للمطالبة بتحسين خدمات الرعاية... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T07:28+0000
2023-02-13T07:28+0000
2023-02-13T07:28+0000
حكومة إسبانيا
تظاهرة
العالم
الأخبار
الرعاية الصحية
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وقالت الحكومة المركزية الإسبانية إن أكثر من 250 ألف شخص احتشدوا في وسط المدينة. لكن المنظمين زعموا أنها كانت أكبر من ذلك بمئات الآلاف، بحسب "أسوشيتدبرس".حمل العديد من المشاركين في الاحتجاج لافتات مصنوعة في البيوت مع رسائل مكتوبة باللغة الإسبانية على شاكلة "الحق في الصحة أحد حقوق الإنسان. دافع عن خدمات الصحة".قادت جمعيات عمال الصحة التظاهرة المدعومة من الأحزاب اليسارية والنقابات والمواطنين العاديين المعنيين بما يقولون إنه تفكيك حكومة منطقة مدريد بقيادة المحافظين لنظام الرعاية الصحية العامة.ونزلت هذه الجماعات إلى الشوارع بشكل منتظم خلال الأشهر الأخيرة، وحركتها تزداد قوة.وزعمت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة الحكومة الإقليمية في مدريد، أن الاحتجاجات مدفوعة بالمصالح السياسية للمنافسين اليساريين قبل الانتخابات الإقليمية المقررة في شهر مايو/ أيار في أنحاء إسبانيا.يزعم عمال الرعاية الصحية أن إدارة دياز أيوسو تنفق أقل مبلغ لكل فرد على الرعاية الصحية الأساسية، مقارنة بأي منطقة إسبانية أخرى على الرغم من أنها تتمتع بأعلى دخل للفرد
https://sputnikarabic.ae/20230202/خبراء-الاجتماع-رفيع-المستوى-بين-المغرب-وإسبانيا-يحقق-هذه-الأهداف-1073054298.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حكومة إسبانيا, تظاهرة, العالم, الأخبار, الرعاية الصحية
حكومة إسبانيا, تظاهرة, العالم, الأخبار, الرعاية الصحية
مئات الآلاف يتظاهرون في مدريد للمطالبة بتحسين الرعاية الصحية
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تدفق مئات الآلاف من المواطنين الإسبان إلى شوارع مدريد للانضمام إلى أكبر تظاهرة حتى الآن ضد إدارة الحكومة الإقليمية للعاصمة للمطالبة بتحسين خدمات الرعاية الصحية.
وقالت الحكومة المركزية الإسبانية إن أكثر من 250 ألف شخص احتشدوا في وسط المدينة. لكن المنظمين زعموا أنها كانت أكبر من ذلك بمئات الآلاف، بحسب "أسوشيتدبرس".
حمل العديد من المشاركين في الاحتجاج لافتات مصنوعة في البيوت مع رسائل مكتوبة باللغة الإسبانية على شاكلة "الحق في الصحة أحد حقوق الإنسان. دافع عن خدمات الصحة".
قادت جمعيات عمال الصحة التظاهرة المدعومة
من الأحزاب اليسارية والنقابات والمواطنين العاديين المعنيين بما يقولون إنه تفكيك حكومة منطقة مدريد بقيادة المحافظين لنظام الرعاية الصحية العامة.
ونزلت هذه الجماعات إلى الشوارع بشكل منتظم خلال الأشهر الأخيرة، وحركتها تزداد قوة.
وزعمت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة الحكومة الإقليمية في مدريد، أن الاحتجاجات مدفوعة بالمصالح السياسية للمنافسين اليساريين قبل الانتخابات الإقليمية المقررة في شهر مايو/ أيار في أنحاء إسبانيا.
يزعم عمال الرعاية الصحية أن إدارة دياز أيوسو تنفق أقل مبلغ لكل فرد على الرعاية الصحية الأساسية، مقارنة بأي منطقة إسبانية أخرى على الرغم من أنها تتمتع بأعلى دخل
للفرد