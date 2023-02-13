https://sputnikarabic.ae/20230213/مقتل-شرطي-إسرائيلي-متأثرا-بإصابته-بعد-تعرضه-لعملية-طعن-قرب-حاجز-شعفاط-1073477623.html
مقتل شرطي إسرائيلي متأثرا بإصابته بعد تعرضه لعملية طعن قرب حاجز شعفاط
مقتل شرطي إسرائيلي متأثرا بإصابته بعد تعرضه لعملية طعن قرب حاجز شعفاط
قتل شرطي إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته في عملية الطعن التي وقعت قرب حاجز شعفاط العسكري الإسرائيلي شمال القدس. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T20:16+0000
2023-02-13T20:16+0000
2023-02-13T20:16+0000
إسرائيل
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حركة حماس
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في خبر عاجل لها، أن "الشرطي الإسرائيلي تعرض للطعن على يد فلسطيني أثناء قيامه بعملية تفتيش على متن حافلة عند حاجز شعفاط".وأكدت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إصابة شرطي إسرائيلي جراء عملية طعن وقعت عند حاجز شعفاط شمالي القدس، مشيرة إلى أنه تم الدفع بقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث.من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "عملية الطعن في القدس امتداد لثورة الشعب الفلسطيني أمام غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريحات مع وكالة "صفا" الفلسطينية، إن "العمليات البطولية في مدينة القدس المحتلة اليوم رسالة تحدي لكابينت الاحتلال الإسرائيلي وقادته المتطرفين، ورداً على قراراته باستهداف مدينة القدس وأهلها وتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة".وأضاف القانوع، أن "الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر سيواجهون عدوان الاحتلال وفاشية حكومته المتطرفة بكل بسالة وعنفوان وبمزيد من العمليات البطولية"، مؤكدا أن "سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة وقراراتها الفاشية التي تستهدف الأرض والمقدسات سيحول الأرض لهيباً وناراً تحت أقدام المستوطنين".
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
مقتل شرطي إسرائيلي متأثرا بإصابته بعد تعرضه لعملية طعن قرب حاجز شعفاط
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قتل شرطي إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته في عملية الطعن التي وقعت قرب حاجز شعفاط العسكري الإسرائيلي شمال القدس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في خبر عاجل لها، أن "الشرطي الإسرائيلي تعرض للطعن على يد فلسطيني أثناء قيامه بعملية تفتيش على متن حافلة عند حاجز شعفاط".
وأكدت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إصابة شرطي إسرائيلي
جراء عملية طعن وقعت عند حاجز شعفاط شمالي القدس، مشيرة إلى أنه تم الدفع بقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث.
من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "عملية الطعن في القدس امتداد لثورة الشعب الفلسطيني
أمام غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".
وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريحات مع وكالة
"صفا" الفلسطينية، إن "العمليات البطولية في مدينة القدس المحتلة اليوم رسالة تحدي لكابينت الاحتلال الإسرائيلي وقادته المتطرفين، ورداً على قراراته باستهداف مدينة القدس وأهلها وتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة".
وأضاف القانوع، أن "الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر سيواجهون عدوان الاحتلال وفاشية حكومته المتطرفة بكل بسالة وعنفوان وبمزيد من العمليات البطولية"، مؤكدا أن "سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة وقراراتها الفاشية التي تستهدف الأرض والمقدسات سيحول الأرض لهيباً وناراً تحت أقدام المستوطنين".