عربي
https://sputnikarabic.ae/20230213/هزة-أرضية-بقوة-48-درجة-تضرب-قهرمان-مرعش-التركية-1073436594.html
هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب قهرمان مرعش التركية
هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب قهرمان مرعش التركية
ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، مدينة قهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوع. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T00:43+0000
2023-02-13T00:43+0000
زلزال
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073253339_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9bbf187e3c3661d133e2c46b65dc8548.jpg
وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقعت الهزة على عمق 2 كيلومتر، عند دائرة عرض (38.07 شمالا) وخط طول (36.63 شرقا).وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى حتى الآن، في حصيلة غير نهائية.وأضافت "آفاد" في بيانها، أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى، مشيرة إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.
https://sputnikarabic.ae/20230213/معجزة-فريق-إنقاذ-روسي-يستطيع-إنقاذ-رجل-من-تحت-الأنقاض-في-تركيا-بعد-مرور-ما-يقارب-7-أيام-1073436306.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073253339_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0066d2a76cb7169f0964e7345f7871b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زلزال, أخبار تركيا اليوم
زلزال, أخبار تركيا اليوم

هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب قهرمان مرعش التركية

00:43 GMT 13.02.2023
© AFP 2023 / Adem Altan يبحث رجال الإنقاذ والمدنيون عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة في قهرمان‌مرعش، بالقرب من مركز الزلزال ، في اليوم التالي لزلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد ، في 7 فبراير 2023.
يبحث رجال الإنقاذ والمدنيون عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة في قهرمان‌مرعش، بالقرب من مركز الزلزال ، في اليوم التالي لزلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد ، في 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
تابعنا عبرTelegram
ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، مدينة قهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوع.
وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقعت الهزة على عمق 2 كيلومتر، عند دائرة عرض (38.07 شمالا) وخط طول (36.63 شرقا).
وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص في مبنى مدمر في أديامان ، تركيا 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
معجزة.. فريق إنقاذ روسي يخرج رجلا حيا من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور ما يقارب 7 أيام
00:22 GMT
وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى حتى الآن، في حصيلة غير نهائية.
وأضافت "آفاد" في بيانها، أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى، مشيرة إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала